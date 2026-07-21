Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), 21 Temmuz 2026 tarihinde 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarını açıkladı. Yaklaşık 2,5 milyon adayın katıldığı sınav maratonunun tamamlanmasının ardından, Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testi ( Ayt ) ve Yabancı Dil Testi'nde ( Ydt ) Türkiye birincisi olan adaylar da kamuoyuyla paylaşıldı. Peki, YKS Türkiye birincisi kim oldu? 2026 YKS (TYT Ayt ) sınavında bu yıl kaç birinci var? YKS birincileri hangi ilden çıktı? Detaylar haberimizde.

YKS TÜRKİYE BİRİNCİSİ KİM OLDU?

2026 YKS'de tek bir Türkiye birincisi yerine, oturum ve puan türlerine göre farklı adaylar zirvede yer aldı. ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlara göre TYT, AYT ve YDT'de en yüksek başarıyı gösteren adaylar şu şekilde açıklandı.

TYT Türkiye birincileri

2026 Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) en yüksek başarıyı göstererek Türkiye birincisi olan adaylar şunlar oldu:

İlker Uyanıker – Yıldız Teknik Üniversitesi Maçka Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (İstanbul)

Abdullah Uslu – Eskişehir Fatih Fen Lisesi (Eskişehir)

Miraç Koşar – Şanlıurfa Fen Lisesi (Şanlıurfa)

Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul)

Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

AYT Türkiye birincileri

Alan Yeterlilik Testleri'nde (AYT) puan türlerine göre Türkiye birincileri şu isimlerden oluştu:

Sayısal

Şerif Efe Dartar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Sözel

Enes Salahaddin Coşkun – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

Eşit Ağırlık

Tuğşem Bahar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

YDT Türkiye birincileri

Yabancı Dil Testi'nde (YDT) beş farklı dil alanında Türkiye birincileri şöyle açıklandı:

Almanca

Eylül Uyar – Kabataş Erkek Lisesi (İstanbul)

Arapça

Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud – Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi (İstanbul)

Fransızca

Sena İlhan – Açık Öğretim Lisesi (Denizli)

İngilizce

Doğa Erdemir – Kadıköy Anadolu Lisesi (İstanbul)

Rusça

Ela Demirel – Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi (İstanbul)

2026 YKS (TYT AYT) SINAVINDA BU YIL KAÇ BİRİNCİ VAR?

2026 YKS'de farklı oturumlar ve puan türleri dikkate alındığında toplam 13 Türkiye birincisi açıklandı.

TYT'de 5 aday Türkiye birinciliğini paylaşırken, AYT'de üç farklı puan türünde 3 aday zirvede yer aldı. YDT'de ise Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça olmak üzere beş ayrı dil alanında 5 farklı aday Türkiye birincisi oldu.

Buna göre;

TYT: 5 Türkiye birincisi

AYT: 3 Türkiye birincisi

YDT: 5 Türkiye birincisi

ÖSYM tarafından açıklanan sonuçlarla birlikte her oturum ve puan türünde en yüksek başarıyı gösteren adaylar resmi olarak ilan edildi.

YKS BİRİNCİLERİ HANGİ İLDEN ÇIKTI?

2026 YKS sonuçları, Türkiye birincilerinin büyük bölümünün İstanbul'daki okullardan çıktığını ortaya koydu.

Kabataş Erkek Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ahmet Keleşoğlu Fen Lisesi, Türkiye derecelerine damga vuran eğitim kurumları arasında yer aldı.

Bununla birlikte derece listesinde İstanbul'un yanı sıra Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli de yer aldı.

İllere göre Türkiye birincileri şu şekilde sıralandı:

İstanbul: İlker Uyanıker, Doğa Erdemir, Şerif Efe Dartar, Enes Salahaddin Coşkun, Tuğşem Bahar, Eylül Uyar, Ammar Moataz Mohamed Ibrahim Mahmoud, Ela Demirel

Eskişehir: Abdullah Uslu

Şanlıurfa: Miraç Koşar

Denizli: Sena İlhan

ÖSYM tarafından açıklanan 2026 YKS sonuçlarına göre İstanbul, en fazla Türkiye birincisi çıkaran il olurken; Eskişehir, Şanlıurfa ve Denizli de derece listesinde temsil edilen iller arasında yer aldı.

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yaklaşık 2,5 milyon aday sınav sonuçlarını öğrenirken, üniversite tercih süreci için geri sayım da başladı. ÖSYM takvimine göre adaylar tercih işlemlerini 29 Temmuz-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirecek.