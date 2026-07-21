Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), milyonlarca adayın merakla beklediği 2026 YKS sonuçlarını erişime açtı. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, 2026 YKS sonuçlarının "ykssonuc.osym.gov.tr" internet adresi üzerinden açıklandığını duyurdu. Böylece Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi'ne (YDT) katılan adaylar sonuçlarını resmi sistem üzerinden görüntüleyebiliyor. Peki, YKS tercihleri ne zaman açıklanacak? 2026 ÖSYM YKS tercihler ne zaman açıklanacak? Detaylar...

2026 YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2026 YKS sonuçlarının resmi olarak açıklandığını bildirdi. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin Sonuç Açıklama Sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor.

Sonuç sorgulama işlemleri https://ykssonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden gerçekleştiriliyor. Sisteme giriş yapan adaylar, kendilerine ait sonuç bilgilerine güvenli şekilde erişebiliyor.

Üniversite hayali kuran adaylar için sonuçların açıklanmasıyla birlikte tercih sürecine yönelik beklenti de artmış durumda. Ancak ÖSYM tarafından tercih takvimine ilişkin resmi duyuru henüz paylaşılmış değil.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından tercih sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmış değil.

Bununla birlikte, önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında üniversite tercih döneminin genellikle Temmuz ayının son günleri veya Ağustos ayının ilk haftasında başladığı görülüyor.

Mevcut bilgiler doğrultusunda, 2026 yılı için tercih sisteminin yaklaşık 1 Ağustos civarında erişime açılması ve adaylara tercih işlemlerini tamamlamaları için ortalama 10 günlük süre verilmesi bekleniyor.

ÖSYM'nin tercih tarihlerini resmi olarak duyurmasının ardından adaylar tercih işlemlerini belirlenen takvim doğrultusunda gerçekleştirebilecek.

2026 ÖSYM YKS TERCİHLER NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Üniversite tercih sürecinin ardından en çok merak edilen konular arasında tercih sonuçlarının ilan tarihi de yer alıyor.

Tercih sonuç tarihi henüz açıklanmadı.

ÖSYM tarafından tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir takvim paylaşılmış değil. Bu nedenle adayların, tercih süreci ve sonuç açıklama tarihine ilişkin duyuruları yalnızca ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.

Resmi açıklamanın yapılmasının ardından tercih sonuçlarının erişime açılacağı tarih de kamuoyuyla paylaşılacak.