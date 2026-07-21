YKS TERCİH TARİHLERİ 2026: YKS tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçları erişime açıldı. Milyonlarca adayın sonuçlarını öğrenmesinin ardından gözler tercih sürecine çevrildi. Adaylar, üniversite tercih işlemlerinin başlayacağı tarihi ve tercih kılavuzunda yer alan bilgileri yakından takip ediyor. Peki, 2026 Yks tercihleri ne zaman yapılacak? Üniversite YKS tercihleri ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Detaylar...

YKS TERCİH TARİHLERİ 2026

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adayların en çok araştırdığı konuların başında YKS tercih tarihleri 2026 geliyor.

Ösym tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 YKS tercih takvimi henüz duyurulmadı. Tercih işlemlerinin başlayacağı ve sona ereceği tarihler için resmi takvimin yayımlanması bekleniyor.

Sınav sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte tercih sürecine geçilecek olsa da, adayların tercih işlemlerini yalnızca Ösym'nin açıklayacağı resmi takvim doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekiyor.

Tercih tarihleri açıklandığında adaylar tercihlerini, Ösym'nin belirleyeceği süre içerisinde tamamlayabilecek.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte en çok yöneltilen sorulardan biri de "YKS tercihleri ne zaman yapılacak?" oldu.

Ösym tarafından yapılan duyuruda, 2026 YKS tercih takviminin henüz açıklanmadığı bildirildi.

Resmi açıklamaya göre tercih sürecinin, sınav sonuçlarının ilan edilmesinin ardından başlaması bekleniyor. Ancak tercih başlangıç tarihine ilişkin kesin bir gün paylaşılmış değil.

Ösym'nin tercih takvimini yayımlamasının ardından adaylar, belirlenen tarihler arasında tercih işlemlerini gerçekleştirebilecek.

ÜNİVERSİTE YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

Ösym tarafından paylaşılan bilgilere göre tercih sürecine ilişkin resmi takvim henüz açıklanmadı.

Yapılan duyuruda, tercih döneminin sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından başlamasının beklendiği ifade edildi. Ayrıca önceki yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında üniversite tercihlerinin temmuz ayının son haftasında veya ağustos ayının ilk günlerinde başlamasının öngörüldüğü belirtildi.

Bununla birlikte söz konusu tarihlerin tahmini olduğu, kesin tercih tarihlerinin yalnızca ÖSYM tarafından ilan edilecek resmi takvimle netlik kazanacağı unutulmamalı.

YKS 2026 TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI

2026 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından YKS tercih kılavuzu ÖSYM tarafından yayımlandı.

Tercih kılavuzu, adayların tercih işlemleri sırasında esas alacağı resmi kaynak niteliğini taşıyor. Üniversite ve program tercihinde bulunacak adayların, tercihlerini oluşturmadan önce yayımlanan kılavuzu dikkatle incelemeleri gerekiyor.

ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzunda yer alan esaslar doğrultusunda tercih işlemleri gerçekleştirilecek. Tercih tarihleri ise ayrıca açıklanacak resmi tercih takvimi ile kesinleşecek.