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YKS TERCİH SONUÇLARI 2026: YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?

YKS TERCİH SONUÇLARI 2026: YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak?
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2026 YKS tercih sonuçları için heyecanlı bekleyiş başladı. 10 Ağustos 2026'da sona eren tercih işlemlerinin ardından gözler ÖSYM'nin yapacağı açıklamaya çevrildi. Peki, YKS tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Detaylar haberimizde.

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) tercih sürecinin tamamlanmasının ardından gözler şimdi ÖSYM tarafından açıklanacak üniversite yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Milyonlarca üniversite adayının merakla beklediği sonuçların açıklanacağı tarih, tercih işlemlerinin sona ermesiyle birlikte en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki,  Yks tercih sonuçları ne zaman, hangi gün açıklanacak? Detaylar...

2026 YKS TERCİH DÖNEMİ TAMAMLANDI

2026 YKS tercih sonuçları için adayların bekleyişi sürüyor. Tercih işlemlerinin 10 Ağustos 2026'da tamamlanmasının ardından gözler ÖSYM'nin sonuç duyurusuna çevrildi.

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından sonuçların açıklanacağı kesin gün ayrıca duyurulmadığı sürece, tarih konusunda kılavuzdaki sonraki takvim dikkate alınıyor. Verilen bilgilere göre üniversite yerleştirme sonuçlarının en geç 21 Ağustos 2026 tarihinde açıklanması bekleniyor.

Bu beklentinin temelinde, yerleştirme sonuçlarının ardından başlayacak üniversite kayıt takvimi bulunuyor. Bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemlerinin ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında tamamlanması gerekiyor.

Dolayısıyla tercih sonuçlarının kayıt tarihleri başlamadan önce açıklanması gerekiyor. Bu takvim doğrultusunda 21 Ağustos 2026, sonuçların açıklanabileceği en geç tarih olarak öne çıkıyor.

Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor: 21 Ağustos tarihi, verilen takvimden hareketle yapılan bir değerlendirmedir. ÖSYM'nin sonuçları açıklayacağı kesin saat ve gün için resmi duyurunun takip edilmesi gerekiyor.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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