YKS TERCİH KILAVUZU 2026: ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, nereden bakılır?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı ( Yks ) sonuçlarının açıklanmasının ardından milyonlarca adayın odağında tercih süreci yer almaya başladı. Üniversite hayali kuran öğrenciler, tercih işlemlerini gerçekleştirebilmek için yayımlanacak YKS Tercih Kılavuzu 2026 ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Tercih dönemine ilişkin tarihlerin yanı sıra kontenjanlar, özel koşullar, başarı sıralamaları ve yerleştirme esasları da ÖSYM tarafından yayımlanacak kılavuzda yer alacak. Peki, 2026 ÖSYM YKS tercih kılavuzu yayınlandı mı, nereden bakılır? Detaylar...

YKS TERCİH KILAVUZU 2026

2026 YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla birlikte üniversite tercih sürecinin en önemli aşamalarından biri olan YKS Tercih Kılavuzu 2026 adayların gündemine geldi.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanacak Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu, tercih döneminde adayların başvurularını doğru şekilde yapabilmeleri için temel kaynak niteliği taşıyor.

Kılavuzda;

Üniversitelerin güncel kontenjanları,

Programlara ilişkin özel koşullar,

Akreditasyon bilgileri,

Tercih sürecinin işleyişi,

Tercih tarihleri,

Geçen yılın taban ve tavan puan bilgileri,

Başarı sıralamaları

ayrıntılı şekilde yer alacak.

Adayların tercih işlemlerini gerçekleştirmeden önce kılavuzu dikkatlice incelemeleri önem taşıyor.

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ÖSYM YKS TERCİH KILAVUZU YAYINLANDI MI

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler ÖSYM tarafından yayımlanacak Yükseköğretim Programları ve Kontenjan Kılavuzu'na çevrildi.

Sonuçların açıklanmasıyla birlikte ÖSYM'nin, tercih sürecinde kullanılacak YKS Tercih Kılavuzu'nu da yayımlandı.

Kılavuzda yalnızca üniversite kontenjanları değil; aynı zamanda üniversitelerin geçen yıl hangi taban ve tavan puan aralıklarıyla öğrenci aldığına ilişkin bilgiler de bulunacak.

Bunun yanı sıra;

Tercih döneminin başlangıç ve bitiş tarihleri,

Bölümlere girişte aranan özel koşullar,

Akreditasyon bilgileri,

Tercih sürecine ilişkin uygulama esasları

da kılavuz içerisinde adayların erişimine sunulacak.

2026 YKS KILAVUZUNA NEREDEN BAKILIR?

2026 YKS tercih işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar tercih döneminde sisteme giriş yaparak tercihlerini oluşturabilecek. Tercih sürecinde en fazla 24 üniversite ve program seçilebilecek.

Tercihlerin geçerli sayılabilmesi için sisteme girilen tercihlerin onay işleminin tamamlanması gerekiyor. Tercih işlemleri sırasında adayların, yayımlanan kılavuzdaki açıklama ve yönergeleri dikkate alması öneriliyor.

2026 YKS ÜNİVERSİTE TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Üniversite tercihleri, ÖSYM'nin belirlediği esaslar doğrultusunda elektronik ortamda gerçekleştirilecek.

Adaylar;

ÖSYM AİS sistemine giriş yapacak,

Tercih edecekleri üniversite ve programları belirleyecek,

En fazla 24 tercih hakkını kullanabilecek,

Tercihlerini sisteme kaydederek onay işlemini tamamlayacak.

Onay işlemi tamamlanmayan tercihler geçerli kabul edilmeyecek.

Tercih listesi hazırlanırken adayların yayımlanacak tercih kılavuzundaki açıklamaları dikkatle incelemeleri gerekiyor.

2026 YKS (ÜNİVERSİTE) TABAN PUANLARI

2026 yılına ilişkin üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından kesinleşecek.

Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjan bilgileri güncellenerek kamuoyuyla paylaşılacak.

Tercih döneminde adaylar, tercih listelerini oluştururken önceki yılın yerleştirme puanlarını ve başarı sıralamalarını dikkate alabilecek.

Yerleştirme süreci tamamlandıktan sonra 2026 yılına ait en düşük ve en yüksek puan bilgileri de kamuoyuna duyurulacak.