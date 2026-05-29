“ Yks sınav yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusu, sınava hazırlanan öğrenciler ve veliler tarafından yoğun şekilde araştırılırken, YKS oturumlarına katılacak adaylar sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi merak ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından açıklanacak sınav yerleri bilgisi, adayların sınav günü planlaması açısından büyük önem taşıyor.

YKS GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım devam ederken, adayların en çok merak ettiği konuların başında sınav giriş yerleri geliyor. “YKS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?” sorusu, üniversite hayali kuran milyonlarca öğrencinin gündeminde yer alırken, ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuru bekleniyor. Sınav giriş belgeleri ve sınav merkezleri, her yıl olduğu gibi sınavdan kısa bir süre önce erişime açılacak.

YKS SINAV GİRİŞ YERLERİ NE ZAMAN ALINACAK 2026?

2026 yılı için YKS sınav giriş belgelerinin Haziran ayı içerisinde adayların erişimine açılması bekleniyor. Tahminlere göre sınav yerleri, sınavdan yaklaşık 10 gün önce yani 9-10-11 Haziran 2026 tarihlerinde ilan edilecek. Adaylar, giriş belgelerini ÖSYM’nin resmi sistemi üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile alabilecek.

YKS 2026 SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ÖSYM tarafından açıklanan sınav takvimine göre 2026 YKS oturumları 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Buna göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te yapılacak. Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) ise 21 Haziran 2026 Pazar günü farklı oturumlarda uygulanacak.

YKS’YE KAÇ GÜN KALDI?

27 Mayıs 2026 itibarıyla YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye yaklaşık 23 gün kaldı. Adaylar bu süreçte hem son tekrarlarını yaparken hem de sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihi yakından takip ediyor. Sınav öncesi son hazırlıklar hız kazanırken, öğrenciler için kritik geri sayım da devam ediyor.