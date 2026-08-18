2026- Yks sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversiteye yerleşemeyen veya ek yerleştirme imkanını takip eden adayların gözü ÖSYM’nin açıklayacağı ek tercih takvimine çevrildi. Peki, Yks ek tercihleri ne zaman başlayacak 2026? ÖSYM üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu, boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? Detaylar...

YKS EK TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2026- Yks ek tercih tarihleri henüz ÖSYM tarafından açıklanmadı. İlk yerleştirme sonuçlarının 18 Ağustos'ta açıklanmasının ardından adayların gündeminde ek yerleştirme süreci yer almaya başladı. ÖSYM’nin mevcut bilgilerinde de 2026- Yks için ek tercih tarihleri henüz yer almıyor.

Bir programa yerleşen adayların üniversite kayıt işlemleri 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Ek yerleştirme takviminin bu kayıt sürecinin ardından netleşmesi bekleniyor.

Dolayısıyla YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2026? sorusunun şu aşamada kesinleşmiş bir yanıtı bulunmuyor. ÖSYM’nin ek yerleştirme takvimini ve ilgili kılavuzu yayımlamasıyla birlikte tercih sürecinin başlangıç tarihi de belli olacak.

Adayların bu süreçte ÖSYM tarafından yapılacak resmi duyuruları takip etmesi önem taşıyor. Ek tercih tarihi açıklanmadığı için şu aşamada belirli bir gün üzerinden tercih planlaması yapmak mümkün değil.

ÖSYM ÜNİVERSİTE EK TERCİH TARİHLERİ BELLİ OLDU MU?

ÖSYM üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu sorusunun yanıtı 18 Ağustos 2026 itibarıyla hayır. ÖSYM tarafından 2026-YKS ek yerleştirme tarihleri henüz duyurulmuş değil. ÖSYM’nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzu ile birlikte sürece ilişkin ayrıntıların netleşmesi bekleniyor.

İlk yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından sıradaki aşama üniversite kayıtlarının tamamlanması olacak. Bir programa yerleşen adayların kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek.

YKS BOŞ KONTENJANLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Bu nedenle ilk yerleştirme sonuçlarının ardından hangi üniversitede veya hangi programda kaç kişilik boş kontenjan bulunduğu henüz kesinleşmiş değil. Güncel kontenjanların, üniversitelerin kayıt süreci tamamlandıktan sonra belirlenmesi bekleniyor.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Ek yerleştirme tercihleri, ÖSYM tarafından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzunda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacak. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirecek.

Ek tercih döneminde hangi üniversite ve bölümlerde kontenjan bulunduğu da kılavuzun yayımlanmasıyla birlikte netleşecek. Adayların tercih listelerini hazırlarken ek yerleştirme kılavuzunda yer alan kontenjan bilgilerini ve özel koşulları dikkatle incelemesi gerekecek.

ÖSYM’nin mevcut 2026-YKS bilgilerinde ilk yerleştirme tercih işlemlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapıldığı görülüyor. Ek yerleştirmeye ilişkin tarihlerin ise henüz açıklanmadığı görülüyor.

Sonuç olarak, 18 Ağustos 2026 itibarıyla YKS ek tercihleri ne zaman başlayacak 2026? sorusunun kesinleşmiş bir tarihi bulunmuyor. ÖSYM üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu sorusuna şu aşamada olumsuz yanıt verilirken, YKS boş kontenjanlar ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı da üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından yayımlanacak ek yerleştirme kılavuzuyla netleşecek. Adayların ek tercih sürecine ilişkin resmi ÖSYM duyurularını takip etmesi gerekiyor.