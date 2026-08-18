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Nevşehir'de Tır Kazası: Sürücü Yanarak Hayatını Kaybetti

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Nevşehir'de madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu çıkan yangında sürücü Burak Karagöz (30) yanarak hayatını kaybetti. Yangın yaklaşık 2 saatte söndürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Nevşehir'de madeni yağ yüklü tırın şarampole devrilmesi sonucu şoför yanarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Ankara-Niğde Otoyolu Nevşehir Derinkuyu Gişeler yakınında meydana gelen trafik kazasında, Burak Karagöz (30) idaresindeki 14 KL 531 plakalı madeni yağ yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi. Kazanın ardından tırın deposunu delinirken, sürtünmesinin etkisiyle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, UMKE ve çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı otoyol jandarma ekipleri yolda geniş güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Çıkan yangın ekiplerin çalışması sonucu yaklaşık 2 saatte söndürüldü. Yapılan incelemede de tır sürücüsü Burak Karagöz'ün yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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