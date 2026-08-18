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Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı

Güvensiz bulundu, bakanlık harekete geçti: Bir kırtasiye ürünü yasaklandı
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Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını açıkladı. Yapılan analizlerde bir kalem kutusunda yasal limitlerin üzerinde zararlı kimyasal maddeler tespit edildi. Güvensiz bulunan ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı verildi; denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Ticaret Bakanlığı, kırtasiye ürünlerine yönelik denetimde güvensiz olduğu belirlenen kalemlik için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulandığını duyurdu.

YASAL LİMİTİN ÜSTÜNDE KİMYASAL KULLANMIŞLAR

Ticaret Bakanlığı, yeni eğitim yılı öncesinde kırtasiye ürünlerine yönelik denetimlerin sıklaştırıldığını açıkladı. Yapılan analizlerde bir kalem kutusunda yasal limitlerin üzerinde zararlı kimyasal maddeler tespit edildi. Güvensiz bulunan ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı verildi; denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Yeni eğitim ve öğretim yılı yaklaşırken, Ticaret Bakanlığı olarak; evlatlarımızın sağlığını ve güvenliğini korumak amacıyla kırtasiye ürünlerine yönelik piyasa gözetimi ve denetimlerimizi sıklaştırdık. Denetimlerimiz kapsamında yapılan analizlerde, ilgili kalem kutusunda mevzuatta belirlenen limitlerin üzerinde Kısa Zincir Klorlu Parafinler (SCCP) / Alkan C10-C13 tespit edilmiştir. Güvensiz olduğu belirlenen ürün için piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı uygulanmıştır. Çocuklarımızın okulda kullandığı kalem kutusundan defterine, çantasından diğer kırtasiye malzemelerine kadar tüm ürünlerin güvenli ve mevzuata uygun olması için denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Çünkü çocuklarımızın sağlığı, her türlü ticari kaygının üzerindedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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