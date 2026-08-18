2026 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite adaylarının gözü bu kez ek yerleştirme sürecine çevrildi. İlk yerleştirmede herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylar, YKS ek tercihleri ne zaman yapılacak sorusunun yanıtını araştırıyor. Bununla birlikte üniversitelerde kayıt işlemleri sonrasında oluşacak boş kontenjanların hangi programlarda bulunacağı da merak konusu oldu. Peki, YKS ek tercihler ne zaman, boş kontenjanlar belli oldu mu? 2026 ÖSYM üniversite ek tercih tarihleri belli oldu mu? Detaylar haberimizde.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN YAPILACAK?

2026 YKS ek tercih tarihleri henüz açıklanmadı. ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından ek tercih sürecinin yerleşemeyen adaylar için yeni bir imkan olacağını belirtti.

2026-YKS kapsamında bir programa yerleşen adayların üniversite kayıtları 24-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Elektronik kayıt işlemleri ise 24-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak. Bu nedenle ek yerleştirme sürecinin başlayabilmesi için öncelikle kayıt döneminin tamamlanması ve kayıtların ardından boş kalan kontenjanların belirlenmesi gerekiyor.

Dolayısıyla YKS ek tercihler ne zaman sorusunun kesin yanıtı, ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme duyurusuyla netlik kazanacak. Şu aşamada ek tercihlerin hangi tarihler arasında alınacağına ilişkin resmi bir tarih açıklanmış değil.

ÖSYM'nin resmi duyurularında 2026-YKS sonuçlarının 21 Temmuz'da açıklandığı ve ilk tercih işlemlerinin 29 Temmuz-10 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirildiği görülüyor.

2026 YKS BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

2026 YKS ek tercihlerinde kullanılacak boş kontenjanlar henüz açıklanmadı. Merkezi yerleştirme sonuçlarının ardından üniversitelere kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemlerini tamamlaması gerekiyor. Bu sürecin sonunda kayıt yaptırılmayan veya çeşitli nedenlerle boş kalan kontenjanların belirlenmesi bekleniyor.

Bu nedenle şu anda üniversitelerin hangi bölümlerinde ek yerleştirme kapsamında kontenjan açılacağına ilişkin kesin bir liste bulunmuyor. Ek yerleştirmeye açılacak programların kontenjanlarının, kayıt sürecinin tamamlanmasının ardından ÖSYM tarafından hazırlanacak ek yerleştirme kılavuzunda gösterilmesi bekleniyor.

YKS EK TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

YKS ek tercih süreci başladığında adayların işlemlerini ÖSYM tarafından yayımlanacak 2026-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda gerçekleştirmesi gerekecek.

Ek yerleştirme kılavuzunda tercih edilebilecek üniversite ve programlar ile bu programlara ilişkin kontenjan ve kuralların yer alması bekleniyor. Adayların tercih listelerini hazırlarken yalnızca bölüm isimlerini değil, kılavuzda belirtilen ilgili koşulları da dikkatle incelemesi gerekiyor.

ÖSYM'nin ilk YKS tercih sürecinde uyguladığı yöntemde adaylar tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirdi. 2026 YKS ilk tercihlerinde ayrıca ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden de tercih yapılabildi.

Ek yerleştirme sürecinde uygulanacak kesin işlem adımları ise ÖSYM'nin yayımlayacağı ek yerleştirme kılavuzunda açıklanacak. Bu nedenle adayların ek tercih ekranı açılmadan önce yayımlanacak resmi kılavuzu incelemesi gerekiyor.