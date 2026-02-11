Resmî Gazete'de yayımlanan karara göre, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un görevinden ayrılmasıyla birlikte yerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek atandı. Peki, Yılmaz Tunç neden görevden alındı? Yılmaz Tunç neden görevinden ayrıldı? Detaylar...

YILMAZ TUNÇ NEDEN GÖREVDEN ALINDI?

Yılmaz Tunç'un görevden alınması tartışmalara yol açsa da, Resmî Gazete'de yer alan açıklamalara göre bu, kendi isteğiyle gerçekleşmiş bir görevden ayrılma sürecidir. Tunç ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, görevlerinden affını talep etmiş ve talepleri kabul edilmiştir.

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında olmak, davamıza gönül vermek bizler için her zaman gurur vesilesi olmuştur. 2001 yılında başlayan kutlu yolcuğumuzda AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı, AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği görevlerimizin ardından Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı görevinin tarafıma tevdi edilmesi milletimize ve devletimize hizmet etme sorumluluğumuzu daha da artırmıştır.

23 yıllık hükümetlerimiz döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin yüksek standartlı demokrasiye kavuşması ve Hukuk Devleti ilkesinin tahkimi yolunda gerçekleştirilen reformlara omuz vermenin onurunu yaşadık. Bundan sonra da ülkemiz ve milletimiz için ter dökmeye, Türkiye Yüzyılı için ilk günkü heyecanla çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle Adalet Bakanı olarak atanan Sayın Akın Gürlek'e görevinde üstün muvaffakiyetler diliyorum."

YILMAZ TUNÇ NEDEN GÖREVİNDEN AYRILDI?

Yılmaz Tunç'un görevinden ayrılma kararı, uzun yıllar süren siyasi kariyerinde yeni bir döneme geçişi işaret ediyor. 2001 yılında AK Parti Kurucu İlçe Başkanlığı ile başlayan siyasi yolculuğu, Milletvekilliği, TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı ve AK Parti Meclis Grup Başkanvekilliği gibi üst düzey görevlerle devam etti. 4 Haziran 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Tunç, bu görevi süresince hukuki reformlar ve yargı sisteminin güçlendirilmesine katkı sağladı.

Kendi açıklamasında da vurguladığı gibi, Tunç görevden ayrılarak yeni bir görev veya sorumluluk üstlenmek yerine, Türkiye'nin hukuki ve siyasi reform sürecine destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

AKIN GÜRLEK ADALET BAKANI OLDU

Yılmaz Tunç'un görevinden ayrılmasının ardından Adalet Bakanlığı görevine getirilen Akın Gürlek, İstanbul'daki mahkeme üyeliği ve mahkeme başkanlığı döneminde aldığı kararlarla tanınıyor. Gürlek, daha sonra Adalet Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu ve Ekim 2024'te İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak atandı. Cumhurbaşkanının tensipleriyle Adalet Bakanlığı'na getirilen Gürlek, yargı reformları ve hukuki süreçlerde deneyimli bir isim olarak öne çıkıyor.