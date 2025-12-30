Eskişehir'in ve Türkiye'nin kültür, eğitim ve siyaset sahnesinde uzun yıllardır adından söz ettiren Yılmaz Büyükerşen, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla aktif siyasete veda etti. Peki, Yılmaz Büyükerşen kimdir, siyaseti neden bıraktı? Yılmaz Büyükerşen kaç yaşında, nereli? Detaylar...

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Yılmaz Büyükerşen, 1 Ocak 1936'da Eskişehir'de doğmuş, Türkiye'nin önde gelen akademisyen ve siyasetçilerinden biridir. Eğitim hayatına Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'nde başlayan Büyükerşen, 1962 yılında akademinin ilk mezunları arasında yer aldı. Öğrencilik yıllarında gazetecilik, yazarlık ve karikatüristlik yaparak kültür ve sanat alanındaki ilk adımlarını attı.

Büyükerşen, eğitim ve kültür çalışmalarını sadece akademik alanda sınırlı bırakmadı; öğrencileriyle birlikte kan bankasına kan satarak elde ettikleri sermaye ile Eskişehir'de Oda Tiyatrosu ve Belediye Tiyatrosu'nun kuruluşunu sağladı. Akademik kariyerinde hızla yükselen Büyükerşen, 1966'da doktor, 1968'de doçent ve 1973'te profesör unvanını aldı. 1976 yılında Eskişehir İktisadi ve İdari İlimler Akademisi Başkanlığı'na seçilen Büyükerşen, 1980'de tekrar başkanlık görevine getirildi.

Akademik çalışmaları sadece üniversite ile sınırlı kalmadı; Radyo ve Televizyonun eğitim ve kültür hayatında kullanımına öncülük etti. 1971'de başlattığı uzaktan eğitim projeleri, Türkiye için Açıköğretim Modeli'nin temelini oluşturdu. Bu çalışmalar sonucunda Anadolu Üniversitesi'nin Açıköğretim Fakültesi ülke çapında ve yurtdışında uygulanmaya başlandı.

Büyükerşen, aynı zamanda Türkiye'de ilk "Sinema ve Televizyon Okulu"nu kurarak iletişim ve sanat alanında öncü oldu. Üniversite kampüsünde kültürel ve sanatsal çalışmalar için birçok atölye, stüdyo ve galeri açtı. Heykel, resim, grafik ve müzik gibi alanlarda bizzat çalışan Büyükerşen, Atatürk heykelleri ve balmumu heykel projeleriyle Türkiye'de adından söz ettirdi.

SİYASETİ NEDEN BIRAKTI?

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin eski başkanı Yılmaz Büyükerşen, uzun yıllar süren siyaset hayatını resmen sonlandırdığını açıkladı. Bu kararını geçtiğimiz günlerde Mihalıççık Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Yunus Emre Onur Ödülleri programında duyurdu.

Programda yaptığı konuşmada Büyükerşen, "Kültüre, sanata ve eğitime inanmış bir akademisyen ve bir yurttaş olarak Yunus Emre'nin insanı merkeze alan anlayışını bugün her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğumuz bir pusula olduğuna inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükerşen sözlerine şöyle devam etti:

"Ne mutlu ve bu güzel anda size sevgili hemşehrilerime bugüne kadar sizlere bir akademisyen ve bir yerel siyasetçi olarak hizmet veren hocanız olarak şu andan itibaren siyaseten kendimi emekli ettiğimi duyuruyorum. Atatürk ve Yunus Emre sevgisi olan hocanız sıfatıyla sizler arasında sevgilerinizle ve ömrümün kalan kısmını böylece tamamlama dileğimi beyan ediyorum."

Bu açıklama, Büyükerşen'in aktif siyaset hayatını sona erdirdiğini ve bundan sonra akademik ve kültürel çalışmalarına odaklanacağını gösteriyor.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KAÇ YAŞINDA?

Yılmaz Büyükerşen, 1 Ocak 1936 doğumlu olup 2025 yılı itibarıyla 89 yaşındadır.

YILMAZ BÜYÜKERŞEN NERELİ?

Yılmaz Büyükerşen, Türkiye'nin iç batısında yer alan Eskişehir şehrinde doğmuştur ve hayatı boyunca şehrine olan bağlılığı ile tanınmıştır.