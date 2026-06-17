2026 FIFA Dünya Kupası'nda sergilediği performansla futbol dünyasının gündemine oturan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı kalecisi Vozinha, özellikle İspanya karşısında gösterdiği başarılı performansın ardından sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tecrübeli file bekçisi, yalnızca sahadaki kurtarışlarıyla değil, kısa sürede ulaştığı milyonlarca sosyal medya takipçisiyle de dikkat çekti. Peki, Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha kimdir, kaç yaşında? Vozinha hangi takımda oynuyor, Instagram takipçi sayısı kaç? Detaylar...

VOZİNHA KİMDİR?

Vozinha, 3 Haziran 1986 tarihinde Yeşil Burun Adaları'na bağlı Mindelo şehrinde dünyaya geldi. Uzun yıllardır hem kulüp hem de milli takım düzeyinde istikrarlı performans sergileyen deneyimli kaleci, ülkesinin en tanınan futbolcuları arasında yer alıyor.

Profesyonel futbol kariyerine Batuque altyapısında başlayan Vozinha, ilerleyen yıllarda farklı ülkelerde forma giyerek uluslararası tecrübe kazandı. Kariyeri boyunca Mindelense, Progresso, Zimbru Chisinau, AEL Limassol ve Trencin gibi kulüplerde görev yapan başarılı kaleci, yıllar içerisinde Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın değişmez isimlerinden biri haline geldi.

Milli takım kariyerinde önemli bir istikrar yakalayan Vozinha, ülkesinin formasını 80 kez giyerek dikkat çekici bir tecrübeye ulaştı. Uzun yıllardır Yeşil Burun Adaları'nın kalesini koruyan deneyimli file bekçisi, takım savunmasının en önemli parçalarından biri olarak gösteriliyor.

VOZİNHA KAÇ YAŞINDA?

3 Haziran 1986 doğumlu olan Vozinha, günümüz itibarıyla 40 yaşındadır.

VOZİNHA HANGİ TAKIMDA OYNUYOR?

Vozinha, Portekiz 2. Lig ekiplerinden GD Chaves forması giyiyor.

Deneyimli kaleci, 2024-2025 sezonunun başında kulübe bedelsiz olarak transfer oldu. Portekiz futbolunun önemli ekiplerinden biri olan Chaves'te görev yapan Vozinha, sezon boyunca ortaya koyduğu performansla takımının önemli isimleri arasında yer aldı.

Liga Portugal 2'de çıktığı 19 karşılaşmada görev yapan tecrübeli file bekçisi, bu maçların 6'sında kalesini gole kapatmayı başardı. Gösterdiği istikrarlı performansla takımının savunma hattına önemli katkı sağlayan Vozinha, kariyerini Portekiz'de sürdürmeye devam ediyor.

VOZİNHA INSTAGRAM TAKİPÇİ SAYISI KAÇ?

Vozinha'nın sosyal medya popülaritesi, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya karşısında sergilediği performansın ardından dikkat çekici seviyeye ulaştı.

Turnuvanın açılış maçında İspanya'ya karşı sahaya çıkan Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın deneyimli kalecisi, karşılaşmada yaptığı 7 kritik kurtarışla takımının sahadan 0-0 beraberlikle ayrılmasında önemli rol oynadı. Maç sonunda gösterdiği performans sayesinde "Maçın Adamı" ödülünü kazandı.

Karşılaşmanın ardından Brezilyalı popüler medya kanalı Cazé TV tarafından başlatılan sosyal medya desteği kısa sürede büyük yankı uyandırdı. Turnuva öncesinde Instagram'da yaklaşık 50 bin takipçisi bulunan Vozinha'nın hesabı, yalnızca 24 saat içerisinde büyük bir yükseliş yaşadı.

Paylaşılan verilere göre deneyimli kalecinin takipçi sayısı 1 milyon sınırını aşarak 11,3 milyona ulaştı. Böylece Vozinha, Dünya Kupası'nın ilk günlerinde hem sahadaki performansıyla hem de sosyal medyada yakaladığı büyük etkileşimle adından söz ettiren isimlerden biri oldu.

İSPANYA MAÇI SONRASI GÜNDEMİN MERKEZİNE YERLEŞTİ

2026 FIFA Dünya Kupası'nın açılış karşılaşmalarından birinde İspanya ile karşılaşan Yeşil Burun Adaları, güçlü rakibi karşısında aldığı golsüz beraberlikle dikkat çekti. Mücadelenin en çok konuşulan ismi ise yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tutan Vozinha oldu.

İspanyol hücum oyuncularına geçit vermeyen deneyimli kaleci, karşılaşma boyunca sergilediği başarılı performans sayesinde futbol kamuoyunun odağına yerleşti. Maç sonrasında hem futbol çevrelerinde hem de sosyal medyada geniş yankı uyandıran Vozinha, Dünya Kupası'nın ilk günlerinde en fazla konuşulan futbolcular arasında gösterildi.

Yeşil Burun Adaları Milli Takımı'nın tecrübeli kalecisi, sahip olduğu uluslararası deneyim ve uzun yıllara yayılan kariyeriyle ülke futbolunun en önemli isimlerinden biri olmayı sürdürüyor.