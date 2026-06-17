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Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı

Atatürk Barajı doldu: Kahta’daki kafe ve lokantalar sular altında kaldı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde Atatürk Baraj Göleti’nde su seviyesinin yükselmesi nedeniyle kıyıdaki bazı kafe ve lokantalar kısmen su altında kaldı.

Yoğun yağışlar sonrası Atatürk Barajı doldu taştı. Adıyaman Kahta’da bazı işletmeler suyla mücadele ederken, su seviyesinin bir hafta içinde normale dönmesi umut ediliyor.

BARAJ SU SEVİYESİ KRİTİK SEVİYEYE ULAŞTI

Bu yıl etkili olan yoğun yağışların ardından tam doluluk seviyesine ulaşan Atatürk Baraj Göleti’nin Kahta kesiminde, bazı işletmelerin oturma alanları ve otoparkları suyla kaplandı.

Yeni Mahalle’de bulunan ve kısmen su altında kalan lokantanın işletmecisi Yılmaz Saray, bahçe bölümünün sular altında kaldığını belirtti.

İŞLETMECİLER TEDİRGİN

Bahçeler Sular AltındaYetkililerle görüştüklerini ifade eden Saray, su seviyesinin yaklaşık bir hafta içinde normale dönmesinin beklendiğini öğrendiklerini aktardı.

Kaynak: AA / İsmail Kaya
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