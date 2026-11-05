Yeraltı Hasan kim, Yeraltı Berber Hasan öldü mü?

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Hasan'ın ölümüyle birlikte saldırıyı kimin planladığı ve olayların arkasında başka isimlerin olup olmadığı da dizinin en çok merak edilen soruları arasına girdi. İşte Yeraltı Hasan'la ilgili bilinenler, 21. bölümde yaşanan gelişmeler ve dizinin yayın bilgileri.

YERALTI HASAN KİM?

Hasan, Yeraltı dizisinde Bozo ve Rüzgar'ın hikâyesinde önemli bir yere sahip olan karakterlerden biri. Hasan'ın 21. bölümde bir saldırı sonucu hayatını kaybetmesi, iki karakter arasındaki ilişkide yeni bir dönemin başlamasına neden oldu. Hasan'ın ölümü, Bozo ve Rüzgar'ı kendilerine kurulan tuzağın arkasındaki isimleri bulmak için birlikte hareket etmeye yöneltti.

YERALTI HASAN ÖLDÜ MÜ?

Evet, Yeraltı dizisinin 21. bölümünde Hasan karakterinin öldüğü kesinleşti. Hasan, Bozo ve Rüzgar'a kurulan tuzak sırasında gerçekleştirilen saldırıda hayatını kaybetti. Karakterin ölümü, dizideki güç mücadelesini daha da kızıştırdı.

HASAN'I KİM ÖLDÜRDÜ?

Hasan'ın ölümüne neden olan saldırının arkasındaki gerçek sorumlular henüz hikâyede açıklığa kavuşmadı. Bozo, saldırının arkasında Rüstem'in olduğundan emin olduğunu dile getiriyor. Ancak buluşma yerinin önceden karşı tarafa bildirilmiş olması, olayın içinde başka kişilerin de bulunabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Rüzgar, en yakınındaki adamlarına duyduğu güveni sorgulamaya başlıyor. Haydar Ali ise yaşanan saldırıların arkasında Rüstem'den daha güçlü isimlerin olabileceğini düşünüyor. Bu nedenle Bozo'nun Rüstem'e yönelttiği suçlama, olayın bütün yönleriyle çözüldüğü anlamına gelmiyor.

YERALTI'NDA KİM ÖLDÜ?

Yeraltı dizisinin 21. bölümünde hayatını kaybeden karakter Hasan oldu. Hasan'ın ölümü, hem Bozo ile Rüzgar arasındaki ilişkiyi hem de dizideki dengeleri derinden etkiledi.

YERALTI 21. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeraltı'nın 21. bölümünde Hasan'ın ölümüyle birlikte Bozo ve Rüzgar, kendilerine kurulan tuzağın arkasındaki isimleri bulmak için harekete geçti. Bozo'nun Rüstem'e yönelik şüpheleri artarken Rüzgar, buluşma yerinin içeriden sızdırılmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor. Rüstem'in yeni bir saldırı planını devreye sokmasıyla mücadele daha da büyüyor.

Haydar Ali de saldırıların arkasında Rüstem'den daha güçlü isimlerin bulunabileceğini düşünüyor. Kendisi de doğrudan hedef hâline gelen Haydar Ali, büyüyen tehlikeye karşı harekete geçiyor.

Bölümde özel hayatlara ilişkin gelişmeler de yaşandı. Yıldırım'ın Ada'nın okuluna giderek Derya ile görüşmesi Bozo'nun öfkesini artırdı. Sultan ile Haydar Ali'nin çocuk sahibi olma kararı ise Ceylan'ı beklenmedik bir durumla karşı karşıya bıraktı. Hasan'ın ölümüyle başlayan hesaplaşmada Bozo, Rüzgar ve Haydar Ali'nin asıl düşmanlarına ulaşıp ulaşamayacağı dizinin ilerleyen bölümlerinde yanıt bulacak.

YERALTI TEFO KİMDİR?

Yeraltı dizisinde Tefo, Tevfik karakterinin lakabı olarak kullanılıyor. İkinci sezonla birlikte hikâyeye dahil olan Tefo, Rüzgar'ın en yakınındaki isimlerden biri ve sağ kolu olarak yer alıyor. Tefo karakterine oyuncu Bora Sivri hayat veriyor.

Tefo ile Efo karakterleri isim benzerliği nedeniyle karıştırılabiliyor. Ancak iki karakter farklı kişiler. Tefo Rüzgar'ın, Efo ise Bozo'nun sağ kolu olarak hikâyede yer alıyor. Efo karakterini Koray Şahinbaş canlandırıyor.

BORA SİVRİ KİMDİR?

Bora Sivri, tiyatro, sinema ve televizyon projelerinde rol alan Ankara doğumlu bir oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde başlayan Sivri, Ankara Halk Oyuncuları, Ekin Tiyatrosu ve Ali Hürol Tiyatrosu gibi topluluklarda çalıştı. Daha sonra İstanbul'a yerleşen sanatçı, kariyerini televizyon ve sinemada sürdürdü. Kurtlar Vadisi Pusu, Ihlamurlar Altında, Sultan Makamı ve Abuzer Kadayıf, oyuncunun rol aldığı yapımlar arasında yer alıyor.

YERALTI HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yeraltı dizisi her hafta çarşamba günü saat 20.00'de NOW TV ekranlarında yayınlanıyor. Dizinin 21. bölümü 4 Kasım 2026 Çarşamba günü ekrana geldi.

YERALTI OYUNCULARI

MEDYAPIM imzalı Yeraltı'nın başrollerinde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu yer alıyor. İsmail Hacıoğlu, Sümeyye Aydoğan, Şükran Ovalı, Burak Sevinç ve Koray Şahinbaş da dizinin oyuncu kadrosunda bulunuyor.