Yeraltı dizisi hangi adada çekiliyor?

Yeraltı dizisi hangi adada çekiliyor?
Ekranların yeni ve iddialı yapımı Yeraltı dizisi, sürükleyici hikâyesi kadar çekim mekânlarıyla da izleyicilerin dikkatini çekiyor. Yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem olan dizi için en çok sorulan sorulardan biri ise "Yeraltı dizisi hangi adada çekiliyor?" oldu. Dizinin atmosferine büyük katkı sağlayan ada, izleyiciler tarafından araştırılmaya devam ediyor.

Yeraltı dizisi, karanlık dünyası ve çarpıcı sahneleriyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaşmayı başardı. Dizinin gizemli havasını güçlendiren çekim lokasyonları ise merak konusu oldu. Özellikle "Yeraltı dizisi hangi adada çekiliyor?" sorusu, diziyi takip eden izleyiciler tarafından arama motorlarında en çok sorgulanan başlıklar arasında yer aldı.

YERALTI DİZİSİ HANGİ ADADA ÇEKİLİYOR?

Yeraltı dizisi, İstanbul'un karanlık, sert ve gizemli yüzünü merkeze alan atmosferiyle dikkat çekiyor. Yapım, stüdyo dekorları yerine gerçek mekânları tercih ederek izleyiciyi şehrin görünmeyen katmanlarına götürüyor. Çekimler tamamen İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştiriliyor.

Dizinin dramatik ve kasvetli havasını yansıtmak için Tarihi Yarımada'nın dar sokakları, eski hanlar ve arka geçitler sıkça kullanılıyor. Bu bölgeler, Yeraltı'nın karanlık hikâyesine tarihsel bir derinlik katıyor.

GALATA'NIN ARKA YÜZÜ

Galata'nın turistik olmayan, daha sert ve ham dokusu dizinin ruhuyla birebir örtüşüyor. Arka sokaklar, terk edilmiş yapılar ve loş geçitler; karakterlerin iç dünyasını yansıtan sahnelerde öne çıkıyor.

YERALTI SIĞINAKLARI VE LÜKS MEKÂNLAR

Dizide sadece sokaklar değil, İstanbul'un gizli kalmış yeraltı yapıları ve lüks sığınak benzeri mekânlar da kullanılıyor. Bu alanlar, güç, suç ve gizem temalarını görsel olarak destekliyor.

BEYKOZ'DAKİ ESKİ FABRİKA ALANLARI

Endüstriyel atmosfer arayan sahneler için Beykoz'daki terk edilmiş fabrika ve depo alanları tercih ediliyor. Bu mekânlar, dizinin sert ve karanlık anlatımını güçlendiren önemli setler arasında yer alıyor.

GERÇEK MEKÂNLARLA GÜÇLÜ ATMOSFER

Yeraltı dizisi, İstanbul'un bilinen yüzünün ötesine geçerek şehrin karanlık ruhunu ekrana taşıyor. Gerçek lokasyonlarda yapılan çekimler, dizinin gerçekçilik dozunu artırırken izleyiciyi hikâyenin içine çekiyor.

Osman DEMİR
