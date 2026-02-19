Yeraltı 4. bölüm full nereden izlenir, YouTube'da var mı? NOW TV Yeraltı 4. bölüm full HD dizi nasıl izlenir?

Yeraltı dizisinin 4. bölümü televizyon ekranlarında yayınlandıktan sonra izleyicilerin gündemine oturdu. Çarşamba akşamı yayınlanan yeni bölüm, gelişen olay örgüsüyle dikkat çekti.

YERALTI 4. BÖLÜM İZLE

Yeraltı'nın 4. bölümü, 18 Şubat 2026 Çarşamba günü saat 20.00'de NOW TV yayın akışında yer aldı. Dizi, normal yayın düzeninde çarşamba akşamları aynı saat diliminde izleyici karşısına çıkıyor. Yeni bölümde Bozo'nun gözaltına alınmasıyla birlikte aile içinde liderlik tartışmaları büyürken, Merdan kendi planını devreye soktu, Haydar Ali ise kontrolü ele almak için harekete geçti.

Bozo'nun gönderdiği gizli mesajda yer alan dört isim, ihanet iddialarını gündeme taşıdı ve dengeleri değiştirdi. Malta bağlantılı karanlık bir şirket ağının ortaya çıkması, olayların seyrini farklı bir noktaya taşıdı. Emniyet cephesinde avukatlar üzerinden yürütülen hamleler yeraltındaki hesaplaşmayı daha karmaşık hale getirirken, Ceylan'ın Gülsüm'le birlikte Azize'nin kapısına giderek açıkça savaş ilan etmesi bölümün kırılma anı oldu.

YERALTI 4. BÖLÜM FULL NEREDEN İZLENİR?

Yeraltı dizisinin 4. bölümü, televizyon yayınından kısa süre sonra NOW'un resmi internet sitesi üzerinden izleyicilerin erişimine açılıyor. Dizinin tüm bölümleri, www.nowtv.com.tr adresindeki "Yeraltı" sayfasında yer alıyor ve HD kalitesinde izlenebiliyor. Bölümler genellikle yayın günü ya da ertesi gün dijital platforma yükleniyor. Platforma erişim NOW TV'nin standart abonelik sistemi kapsamında sağlanabiliyor.

Ayrıca dizinin 4. bölümü, televizyon yayınının ardından resmi YouTube kanalında da full bölüm olarak yayınlanacak. TV'de kaçıran ya da yeniden izlemek isteyen izleyiciler, bölümün dijital yüklemesinin ardından YouTube üzerinden de tek parça halinde bölüme ulaşabilecek. Bunun yanında NOW TV'nin yayın akışında yeni bölümün ilerleyen günlerde gündüz kuşağında tekrar yayınları da yer alabiliyor.

YERALTI 4. SON BÖLÜM FULL İZLE TEK PARÇA

Dizinin son bölümünde aile içindeki güç dengeleri belirgin şekilde değişti. Bozo'nun gözaltında olması liderlik tartışmalarını artırırken, Haydar Ali hem aileyi bir arada tutma hem de gerçek düşmanı ortaya çıkarma konusunda geri dönüşü olmayan bir yola girdi. Dört isimle işaret edilen ihanet zinciri, yeraltındaki hesaplaşmayı farklı bir boyuta taşıdı.

Ceylan ve Gülsüm'ün Azize'nin kapısına dayanarak açıkça savaş ilan etmesi, bölümün en sert sahneleri arasında yer aldı. "Madem savaşı başlattınız, sonuçlarına katlanacaksınız" sözleriyle ilan edilen hesaplaşma, aşk, sadakat ve güç mücadelesinin iç içe geçtiği hikâyede yeni bir dönemin kapısını araladı.