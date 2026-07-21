"Yeni Parti kuruldu mu, Yeni Parti ne zaman kurulacak?" sorusu, son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan siyasi başlıklar arasında yer alıyor. Yeni Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündemini meşgul ederken, partinin resmi olarak kurulup kurulmadığı ve kuruluş tarihine dair açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte Yeni Parti hakkında son durum ve öne çıkan bilgiler.

YENİ PARTİ KURULUYOR MU? ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA

CHP'de yaşanan yargı sürecinin ardından siyasette dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevinden ayrılan Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamayla yeni bir siyasi parti kuracaklarını duyurdu. Açıklamanın ardından "Yeni Parti kuruldu mu, ne zaman kurulacak?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi.

CHP GRUP KÜRSÜSÜNE VEDA ETTİ

TBMM'de son kez CHP grup kürsüsünden konuşan Özgür Özel, konuşmasını "vakti gelmiş bir veda" olarak nitelendirdi. Türkiye'de yeni bir siyasi dönemin başladığını ifade eden Özel, yaşanan sürecin yalnızca bir görev değişikliği olmadığını, aynı zamanda yeni bir siyasi hareketin başlangıcı olduğunu söyledi.

Özel, teşkilatlardan vatandaşlara kadar birçok kesimde değişim beklentisinin oluştuğunu belirterek, bu beklentiyi yeni bir siyasi oluşumla karşılayacaklarını ifade etti.

"ATEŞTEN GÖMLEĞİ HEP BİRLİKTE GİYİYORUZ"

Konuşmasında siyasi mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Özgür Özel, yeni döneme ilişkin kararlılık vurgusu yaptı. Geçmişte sıkça kullanılan "gömlek çıkarmak" benzetmesine gönderme yapan Özel, "Biz gömlek çıkarmıyoruz. Bu ülkenin geleceği için ateşten gömleği hep birlikte giyiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeni oluşuma katılacak isimlerle birlikte zorlu bir sürece hazır olduklarını dile getiren Özel, mücadeleyi sürdürme kararlılığını yineledi.

YENİ PARTİNİN KURULACAĞINI RESMEN DUYURDU

Özgür Özel, milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi parti kuracaklarını ilk kez resmen açıkladı. Yeni partinin kuruluş sürecinin başladığını belirten Özel, hareketin TBMM'deki mevcut milletvekilleriyle yoluna devam edeceğini ifade etti.

Kuruluş tarihine ilişkin net bir takvim paylaşılmasa da, yeni partinin kısa süre içerisinde resmi başvuru sürecini tamamlaması bekleniyor.

"TBMM'NİN ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAĞIZ"

Yeni partinin Meclis'teki sandalye sayısıyla ana muhalefet görevini üstleneceğini savunan Özel, "Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi.

CHP grup kürsüsüne veda ettiğini ancak ana muhalefet görevine veda etmediklerini belirten Özel, yeni siyasi hareketin Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edileceğini ifade etti.

HEDEF İKTİDAR MESAJI

Konuşmasının sonunda yeni partinin uzun vadeli hedefini de açıklayan Özgür Özel, amaçlarının yalnızca ana muhalefet olmak olmadığını söyledi. Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını belirten Özel, yeni siyasi hareketin nihai hedefinin iktidar olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki süreçte çalışmalarını bu doğrultuda sürdüreceklerini dile getirdi.

YENİ PARTİ'NİN KADROSUNDA YER ALACAK 82 İSİM

Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığı bilgilere göre, Özel'in veda konuşmasını salonda takip eden ve yeni partiye geçiş yapacak olan 82 milletvekilinin isimleri şu şekilde sıralandı:

1.Mahmut Tanal

2.Yunus Emre

3.Hasan Öztürk

4.Umut Akdoğan

5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu

6.Aliye Coşar

7.Murat Bakan

8.Sezgin Tanrıkulu

9.Seyit Torun

10.Suat Özçağdaş

11.Gökçe Gökçen

12.Yüksel Taşkın

13.Bülent Tezcan

14.Gizem Özcan

15.Ayça Taşkent

16.Uğur Bayraktutan

17.Süleyman Bülbül

18.Özgür Karabat

19.Talih Özcan

20.Elvan Işık Gezmiş

21.Deniz Yücel

22.Murat Çam

23.Şeref Arpacı

24.Sibel Suiçmez

25.Ümit Özlale

26.Asu Kaya

27.Burhanettin Bulut

28.Karahan Pala

29.Eylem Ertuğrul

30.İbrahim Arslan

31.Tahsin Ocaklı

32.Özgür Ceylan

33.Özgür Erdem İncesu

34.Gökan Zeybek

35.İsmail Atakan Ünver

36.Ayhan Barut

37.Hikmet Yalım Alıcı

38.Aylin Yaman

39.Veli Ağbaba

40.Ensar Aytekin

41.Ulaş Karasu

42.Melih Meriç

43.Seda Kaya Ösen

44.Aliye Timisi Ersever

45.Süreyya Öneş Derici

46.Mustafa Erdem

47.Orhan Sümer

48.İsmet Güneşhan

49.Cavit Arı

50.Ali Gökçek

51.Bekir Başevirgen

52.Fahri Özkan

53.Talat Dinçer

54.Mehmet Tahtasız

55.Servet Mullaoğlu

56.Namık Tan

57.Ali Mahir Başarır

58.Gökhan Tünaydın

59.Murat Emir

60.Özgür Özel

61.Mühip Kanko

62.Serkan Sarı

63.İzzet Akbulut

64.Yaşar Tüzün

65.Deniz Yavuzyılmaz

66.Turan Taşkın Özer

67.Tekin Bingöl

68.Aşkın Genç

69.Harun Özgür yıldızlı

70.Metin İlhan

71.Aykut Kaya

72.Ednan Arslan

73.Evrim Karakoz

74.Salih Uzun

75.Cemal Enginyurt

76.Gamze Taşçıer

77.Evrim Rızvanoğlu

78.Mustafa Sarıgül

79.Zeynel Emre

80.Nail Çiler

81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu

82. Türkan Elçi