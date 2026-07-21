Yeni Parti kuruldu mu, Yeni Parti ne zaman kurulacak?
Türkiye siyasetinin gündeminde yer alan "Yeni Parti kuruldu mu, Yeni Parti ne zaman kurulacak?" sorusu vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Yeni bir siyasi oluşuma ilişkin ortaya atılan iddialar ve yapılan açıklamalar yakından takip edilirken, partinin resmen kurulup kurulmadığı ve kuruluş sürecinin ne zaman tamamlanacağı merak konusu olmaya devam ediyor. İşte Yeni Parti ile ilgili son gelişmeler ve merak edilen detaylar.
"Yeni Parti kuruldu mu, Yeni Parti ne zaman kurulacak?" sorusu, son günlerde arama motorlarında en çok sorgulanan siyasi başlıklar arasında yer alıyor. Yeni Parti'nin kuruluş sürecine ilişkin gelişmeler kamuoyunun gündemini meşgul ederken, partinin resmi olarak kurulup kurulmadığı ve kuruluş tarihine dair açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte Yeni Parti hakkında son durum ve öne çıkan bilgiler.
YENİ PARTİ KURULUYOR MU? ÖZGÜR ÖZEL'DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMA
CHP'de yaşanan yargı sürecinin ardından siyasette dengeleri değiştirecek yeni bir gelişme yaşandı. İstinaf mahkemesinin "mutlak butlan" kararı sonrası genel başkanlık görevinden ayrılan Özgür Özel, TBMM'deki grup toplantısında yaptığı açıklamayla yeni bir siyasi parti kuracaklarını duyurdu. Açıklamanın ardından "Yeni Parti kuruldu mu, ne zaman kurulacak?" soruları gündemin en çok araştırılan başlıkları arasına girdi.
CHP GRUP KÜRSÜSÜNE VEDA ETTİ
TBMM'de son kez CHP grup kürsüsünden konuşan Özgür Özel, konuşmasını "vakti gelmiş bir veda" olarak nitelendirdi. Türkiye'de yeni bir siyasi dönemin başladığını ifade eden Özel, yaşanan sürecin yalnızca bir görev değişikliği olmadığını, aynı zamanda yeni bir siyasi hareketin başlangıcı olduğunu söyledi.
Özel, teşkilatlardan vatandaşlara kadar birçok kesimde değişim beklentisinin oluştuğunu belirterek, bu beklentiyi yeni bir siyasi oluşumla karşılayacaklarını ifade etti.
"ATEŞTEN GÖMLEĞİ HEP BİRLİKTE GİYİYORUZ"
Konuşmasında siyasi mücadeleye ilişkin dikkat çeken mesajlar veren Özgür Özel, yeni döneme ilişkin kararlılık vurgusu yaptı. Geçmişte sıkça kullanılan "gömlek çıkarmak" benzetmesine gönderme yapan Özel, "Biz gömlek çıkarmıyoruz. Bu ülkenin geleceği için ateşten gömleği hep birlikte giyiyoruz." ifadelerini kullandı.
Yeni oluşuma katılacak isimlerle birlikte zorlu bir sürece hazır olduklarını dile getiren Özel, mücadeleyi sürdürme kararlılığını yineledi.
YENİ PARTİNİN KURULACAĞINI RESMEN DUYURDU
Özgür Özel, milletvekilleriyle birlikte yeni bir siyasi parti kuracaklarını ilk kez resmen açıkladı. Yeni partinin kuruluş sürecinin başladığını belirten Özel, hareketin TBMM'deki mevcut milletvekilleriyle yoluna devam edeceğini ifade etti.
Kuruluş tarihine ilişkin net bir takvim paylaşılmasa da, yeni partinin kısa süre içerisinde resmi başvuru sürecini tamamlaması bekleniyor.
"TBMM'NİN ANA MUHALEFET PARTİSİ OLACAĞIZ"
Yeni partinin Meclis'teki sandalye sayısıyla ana muhalefet görevini üstleneceğini savunan Özel, "Yeni kuracağımız partimizle açık ara farkla TBMM'nin ana muhalefet partisi oluyoruz." dedi.
CHP grup kürsüsüne veda ettiğini ancak ana muhalefet görevine veda etmediklerini belirten Özel, yeni siyasi hareketin Meclis'te güçlü bir şekilde temsil edileceğini ifade etti.
HEDEF İKTİDAR MESAJI
Konuşmasının sonunda yeni partinin uzun vadeli hedefini de açıklayan Özgür Özel, amaçlarının yalnızca ana muhalefet olmak olmadığını söyledi. Türkiye'yi yönetmeye talip olduklarını belirten Özel, yeni siyasi hareketin nihai hedefinin iktidar olduğunu vurgulayarak, önümüzdeki süreçte çalışmalarını bu doğrultuda sürdüreceklerini dile getirdi.
YENİ PARTİ'NİN KADROSUNDA YER ALACAK 82 İSİM
Sözcü TV muhabiri Bala Ateş Irmak'ın aktardığı bilgilere göre, Özel'in veda konuşmasını salonda takip eden ve yeni partiye geçiş yapacak olan 82 milletvekilinin isimleri şu şekilde sıralandı:
1.Mahmut Tanal
2.Yunus Emre
3.Hasan Öztürk
4.Umut Akdoğan
5.Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu
6.Aliye Coşar
7.Murat Bakan
8.Sezgin Tanrıkulu
9.Seyit Torun
10.Suat Özçağdaş
11.Gökçe Gökçen
12.Yüksel Taşkın
13.Bülent Tezcan
14.Gizem Özcan
15.Ayça Taşkent
16.Uğur Bayraktutan
17.Süleyman Bülbül
18.Özgür Karabat
19.Talih Özcan
20.Elvan Işık Gezmiş
21.Deniz Yücel
22.Murat Çam
23.Şeref Arpacı
24.Sibel Suiçmez
25.Ümit Özlale
26.Asu Kaya
27.Burhanettin Bulut
28.Karahan Pala
29.Eylem Ertuğrul
30.İbrahim Arslan
31.Tahsin Ocaklı
32.Özgür Ceylan
33.Özgür Erdem İncesu
34.Gökan Zeybek
35.İsmail Atakan Ünver
36.Ayhan Barut
37.Hikmet Yalım Alıcı
38.Aylin Yaman
39.Veli Ağbaba
40.Ensar Aytekin
41.Ulaş Karasu
42.Melih Meriç
43.Seda Kaya Ösen
44.Aliye Timisi Ersever
45.Süreyya Öneş Derici
46.Mustafa Erdem
47.Orhan Sümer
48.İsmet Güneşhan
49.Cavit Arı
50.Ali Gökçek
51.Bekir Başevirgen
52.Fahri Özkan
53.Talat Dinçer
54.Mehmet Tahtasız
55.Servet Mullaoğlu
56.Namık Tan
57.Ali Mahir Başarır
58.Gökhan Tünaydın
59.Murat Emir
60.Özgür Özel
61.Mühip Kanko
62.Serkan Sarı
63.İzzet Akbulut
64.Yaşar Tüzün
65.Deniz Yavuzyılmaz
66.Turan Taşkın Özer
67.Tekin Bingöl
68.Aşkın Genç
69.Harun Özgür yıldızlı
70.Metin İlhan
71.Aykut Kaya
72.Ednan Arslan
73.Evrim Karakoz
74.Salih Uzun
75.Cemal Enginyurt
76.Gamze Taşçıer
77.Evrim Rızvanoğlu
78.Mustafa Sarıgül
79.Zeynel Emre
80.Nail Çiler
81.Nurhayat Altaca Kayışoğlu
82. Türkan Elçi