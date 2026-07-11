Yeni Danimarka Büyükelçisi Burak Özügergin oldu. 17 Nisan 2026 Resmi Gazete Atama Kararları ile açıklanan atama kararı sonrası Yeni Danimarka Büyükelçisi Burak Özügergin kimdir, Burak Özügergin hayatı ve biyografisi merak edildi. İşte, detaylar…

YENİ DANİMARKA BÜYÜKELÇİSİ KİM OLDU?

Yeni Danimarka Büyükelçisi Burak Özügergin oldu.

İşte karar:



YENİ DANİMARKA BÜYÜKELÇİSİ BURAK ÖZÜGERGİN KİMDİR?

Burak Özügergin, Türk diplomattır. Lisans eğitimini ABD'deki George Mason Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve İktisat alanında tamamlayan Özügergin, ardından Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk üzerine yüksek lisans yaptı.

Akademik eğitimini uluslararası ilişkiler ve hukuk alanında tamamlayan Burak Özügergin, diplomasi kariyerine 1985 yılında Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na katılarak adım attı.

Burak Özügergin, yükseköğrenimini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdürdü. George Mason Üniversitesi'nde Siyasal Bilimler ve İktisat eğitimi alan Özügergin, daha sonra Johns Hopkins Üniversitesi'nde Uluslararası Hukuk alanında yüksek lisans yaparak akademik kariyerini tamamladı.

Yeni Danimarka Büyükelçisi Burak Özügergin hakkında detaylar geliyor...