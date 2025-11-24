Yeni atanan sözleşmeli öğretmenler göreve ne zaman başlayacak? Güvenlik soruşturması neleri kapsıyor?

Yeni atanan sözleşmeli öğretmenler için en çok merak edilen konuların başında "göreve ne zaman başlayacak?" ve "göreve başlanması için hangi şartlar gerekiyor?" soruları geliyor. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından göreve başlanacak. Detaylar...

YENİ ATANAN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER GÖREVE NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yeni atanan sözleşmeli öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak?2026 tarihi itibarıyla görevlerine başlayacaklar.

Bu tarih, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ilgili il milli eğitim müdürlükleri tarafından yürütülen karmaşık ve titiz bir idari sürecin sonucudur. Atanan öğretmenlerin göreve başlaması için güvenlik incelemeleri tamamlanmış olmalı; aksi hâlde kararnameleri yayınlanamaz ve resmî görev başlangıcı ertelenebilir.

Bazı kaynaklarda, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının yaklaşık iki ay süreceği belirtiliyor. Bu zaman dilimi dikkate alındığında, bu sürecin tamamlanmasının ardından kararnamelerin yayınlanması ve ardından 15 gün içinde göreve başlanması bekleniyor.

Ayrıca, MEB personel kaynaklarına göre yeni sözleşmeli öğretmenlerin Ocak ayı içerisinde, yani 19 Ocak'a kadar tamamlanacak idari işlemlerin ardından, öğretim döneminin ikinci yarısında sınıflarda yer alacakları öngörülüyor.

GÖREVE BAŞLANMASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Yeni atanan sözleşmeli öğretmenlerin göreve başlayabilmesi için bir dizi idari ve hukuki koşulun yerine gelmesi zorunludur. En kritik koşullar arasında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması, uygun kararnamenin yayınlanması ve öğretmen adayının kararnameden sonra 15 gün içinde göreve başlaması sayılabilir.

GÜVENLİK SORUŞTURMASI NELERİ KAPSIYOR?

Sözleşmeli öğretmen adayları, göreve başlamadan önce güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sürecinden geçer.

7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kapsamında, öğretmen adaylarının geçmişi kolluk kuvvetleri, istihbarat birimleri ve arşiv belgeleri üzerinden incelenir.

Arşiv araştırması, adayın adli sicil kaydı, kolluk kuvvetleri ile ilişkisi, kamu görevinden çıkarılma durumu gibi bilgileri kapsar.

Güvenlik soruşturması ise daha derinlemesine bir incelemeyi içerir: adayın terör örgütleriyle ilişkisi, yabancı devlet kurumlarıyla bağlantıları ve kişisel nitelikleri değerlendirilir.

Süre açısından, arşiv araştırmasının en geç 30 iş günü, güvenlik soruşturmasının ise en geç 60 iş günü içinde tamamlanması öngörülür.

Ancak, pratikte bu süreler yoğunluk, aday sayısı ve kurumların iş yüküne bağlı olarak uzayabilir.

KARARNAMENİN YAYINLANMASI VE GÖREVE BAŞLAMA

Güvenlik ve arşiv araştırmaları olumlu sonuçlanan öğretmen adaylarının kararnamesi MEB tarafından hazırlanıp yayınlanır.

Kararnamenin yayınlanmasını takiben, öğretmen adaylarının 15 gün içinde göreve başlaması gerekir.

Bu süreç, adayların idari olarak atanmış olmalarını hukuken daimi görev statüsüne taşımaktadır.

İDARİ DEĞERLENDİRME VE KOMİSYON SÜRECİ

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması tamamlandığında, toplanan veriler MEB bünyesindeki Değerlendirme Komisyonu'na iletilir.

Komisyon, somut ve nesnel veriler üzerinden bir değerlendirme yapar ve atamaya yetkili amire gerekçeli rapor sunar.

Eğer adayın geçmişiyle ilgili olumsuz bir tespit varsa (örneğin adli sicil, terör bağlantısı, istihbarat verileri vb.), bu duruma ilişkin gerekçeli karar komisyon tarafından adayla paylaşılır ve itiraz hakkı tanınabilir.