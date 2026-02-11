Yeni Adalet Bakanı kim oldu, yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek kimdir?

Yeni Adalet Bakanı kim oldu, Akın Gürlek kimdir? Adalet Bakanlığı'nda yaşanan görev değişimi sonrası Akın Gürlek'in özgeçmişi, daha önce üstlendiği görevler ve hukuk alanındaki çalışmaları gündeme geldi. Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek'in hayatı ve kariyerine dair tüm detaylar haberimizde.

YENİ ADALET BAKANI KİM OLDU?

Uzun süredir İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevini yürüten Akın Gürlek, yargı camiasında yürüttüğü kritik soruşturmalar ve aldığı kararlarla dikkat çeken isimler arasında yer alıyordu. Yapılan atamayla birlikte Gürlek, Türkiye'nin yeni Adalet Bakanı olarak görevine başladı.

Atama kararı:

YARGI YÖNETİMİNDE YENİ DÖNEM

Akın Gürlek'in Adalet Bakanlığı görevine getirilmesi, yargı reformları ve adalet sistemine yönelik yeni adımların gündeme geleceği yorumlarına neden oldu. Özellikle son dönemde yürütülen soruşturmalardaki etkin rolü, yeni dönemde izlenecek politikalara dair ipuçları olarak değerlendiriliyor.

YILMAZ TUNÇ GÖREVİ DEVRETTİ

Görev değişikliğiyle birlikte Yılmaz Tunç, Adalet Bakanlığı görevini Akın Gürlek'e devretti. Tunç'un görev süresi boyunca yürüttüğü çalışmalar ve hayata geçirilen düzenlemelerin ardından, yeni bakanın nasıl bir yol haritası çizeceği merak konusu oldu.

GÖZLER YENİ KARARLARDA

Akın Gürlek'in Adalet Bakanı olarak atanmalarının ardından, hukuk çevreleri ve kamuoyu, önümüzdeki süreçte atılacak adımlara ve yapılacak açıklamalara odaklandı. Yeni dönemde yargı sistemiyle ilgili reform ve düzenlemelerin hız kazanması bekleniyor.

AKIN GÜRLEK KİMDİR?

1982 yılında Nevşehir'de dünyaya gelen Akın Gürlek, hukuk eğitimini Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde tamamladı. 2005 yılında mezun olan Gürlek, meslek hayatına yargı teşkilatında başladı.

YARGI KARİYERİ VE GÖREVLERİ

Hâkim olarak Türkiye'nin farklı il ve ilçelerinde görev yapan Akın Gürlek, özellikle İstanbul'da üstlendiği kritik görevlerle öne çıktı. İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı görevini yürüttüğü dönemde kamuoyunun yakından tanıdığı isimlerden biri haline geldi.

ADALET BAKANLIĞINDA ÜST DÜZEY GÖREV

Yargıdaki tecrübesi ve yönetsel birikimiyle dikkat çeken Akın Gürlek, 1 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevine atandı. Bu atama, kariyerinde önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

ÖZEL HAYATI

Akın Gürlek, evli ve bir çocuk babasıdır. Meslek yaşamının yanı sıra özel hayatını da gözlerden uzak sürdürmektedir.