Türkiye’nin en bilinen çevrim içi yemek sipariş platformlarından biri olan Yemeksepeti’nin geleceği, Delivery Hero ile ilgili satın alma sürecinin ardından gündeme geldi. Alman merkezli yemek dağıtım şirketi Delivery Hero’nun, ABD merkezli teknoloji şirketi Uber tarafından satın alınması için anlaşmaya varılması, şirketin Türkiye operasyonu Yemeksepeti hakkında da soru işaretlerini beraberinde getirdi. Peki, Yemeksepeti satılıyor mu? Yemeksepeti kime, ne kadara satılıyor? Detaylar...

YEMEKSEPETİ SATILIYOR MU?

Uber’ın Delivery Hero’yu yaklaşık 12,5 milyar Euro değerleme üzerinden satın alma planı kapsamında, rekabet düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla bazı operasyonların yeniden yapılandırılması gündeme geldi. Bu kapsamda Delivery Hero’nun Türkiye’deki iştiraki Yemeksepeti’nin de elden çıkarılabilecek birimler arasında yer aldığı belirtildi.

Bloomberg’in aktardığı bilgilere göre, Uber ile Delivery Hero arasındaki anlaşmanın ardından şirketlerin faaliyet alanlarındaki coğrafi kesişmeleri azaltmak ve olası rekabet hukuku incelemelerinin önüne geçmek amacıyla bazı pazar operasyonlarının ayrıştırılması planlanıyor.

Bu süreçte Yemeksepeti’nin satış ihtimali gündeme gelirken, platformun gelecekte hangi şirket veya yatırımcı tarafından yönetileceği merak konusu oldu.

YEMEKSEPETİ KİME SATILIYOR?

Yemeksepeti’nin kime satılacağı konusunda şu an için kesinleşmiş bir alıcı bilgisi bulunmuyor. Delivery Hero’nun Uber tarafından satın alınmasına yönelik anlaşma kapsamında, Türkiye operasyonu Yemeksepeti’nin olası bir yatırım şirketine devredilmesi planlanıyor.

Delivery Hero’nun, Uber ile yapılacak satın alma işlemi sonrasında faaliyet alanlarının çakıştığı bölgelerde düzenlemeye gitmesi bekleniyor. Bu kapsamda Türkiye’deki Yemeksepeti operasyonunun yanı sıra bazı Avrupa operasyonlarının da şirket bünyesinden ayrılması değerlendiriliyor.

Söz konusu adımın temel nedeninin, Uber’ın Delivery Hero satın almasının ardından farklı ülkelerde oluşabilecek rekabet sorunlarını azaltmak olduğu belirtiliyor.

Delivery Hero, 2015 yılında Yemeksepeti’ni satın alarak Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmişti. Yemeksepeti, Delivery Hero çatısı altında Türkiye’de çevrim içi yemek siparişi alanında faaliyetlerini sürdürüyordu.

Satış sürecinin tamamlanması halinde Yemeksepeti’nin hangi yatırımcıya devredileceği ve şirketin faaliyetlerine nasıl devam edeceği, yapılacak resmi açıklamalarla netlik kazanacak.

YEMEKSEPETİ NE KADARA SATILIYOR?

Yemeksepeti’nin satış fiyatına ilişkin henüz açıklanmış kesin bir rakam bulunmuyor. Gündemde olan işlem, doğrudan Yemeksepeti’nin satışı değil; Delivery Hero’nun Uber tarafından satın alınması ve bu süreç kapsamında bazı operasyonların yeniden yapılandırılmasıyla ilgili.

Uber’ın Delivery Hero için yaptığı anlaşma kapsamında Alman yemek dağıtım şirketinin toplam değeri yaklaşık 12,5 milyar Euro olarak belirlendi. Anlaşmada Delivery Hero hisseleri için hisse başına 41,50 Euro teklif edildiği bildirildi.

Yaklaşık 11,6 milyar Euro piyasa değerine sahip olan Delivery Hero’nun satın alınmasıyla Uber Eats’in Avrupa, Orta Doğu, Asya ve Latin Amerika’daki yemek dağıtım ağı genişleyecek.

Ancak şirketlerin faaliyet alanlarının bazı bölgelerde örtüşmesi nedeniyle satın alma işleminin rekabet düzenleyicileri tarafından incelenmesi bekleniyor. Bu nedenle Delivery Hero’nun bazı ülkelerdeki operasyonlarını devretme veya yeniden yapılandırma planı bulunuyor.

Yemeksepeti’nin olası satışına ilişkin bedel ise, resmi bir anlaşma yapılması ve taraflar tarafından açıklama gelmesi halinde belli olacak. Mevcut bilgiler doğrultusunda Yemeksepeti’nin satış fiyatına ilişkin doğrulanmış bir rakam paylaşılmış değil.

DELIVERY HERO VE UBER ANLAŞMASININ DETAYLARI

Uber’ın Delivery Hero’yu satın alma girişimi, küresel yemek dağıtım sektöründeki dengeleri değiştirebilecek önemli adımlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Delivery Hero, dünya genelinde birçok ülkede faaliyet gösteren büyük yemek sipariş platformlarından biri olarak biliniyor. Şirket, Türkiye’de Yemeksepeti markasıyla faaliyet gösterirken farklı pazarlarda da çeşitli markalar üzerinden hizmet veriyor.

Uber ise Uber Eats platformu aracılığıyla uluslararası yemek teslimatı pazarındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor. Delivery Hero satın almasının, Uber Eats’in küresel ölçekteki erişimini artırması bekleniyor.

Anlaşmanın tamamlanabilmesi için ilgili ülkelerdeki rekabet kurumlarının değerlendirmeleri ve gerekli onay süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.