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Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL

Kozan'da bamya hasadı başladı, tarlada kilosu 150 TL
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Adana'nın Kozan ilçesinde sezonun ilk bamya hasadı başladı. Tarlada kilogram fiyatı 150 TL'den alıcı bulan bamya, işçilik zorluğu nedeniyle sınırlı alanda yetiştiriliyor. Üretici Ahmet Yiğenoğlu, alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması gerektiğini vurguladı.

Adana'nın Kozan ilçesinde sezonun ilk bamya hasadı başladı. Bamya tarlada kilogram fiyatı 150 TL'den alıcı buluyor.

Kozan'ın Konakkuran Mahallesi'nde narenciye bahçeleri arasında alternatif ürün olarak bamya yetiştirildi. İşçiliği zor olan bamyayı yetiştiren üretici Ahmet Yiğenoğlu, işçi bulmakta yaşanan sıkıntı nedeniyle ekim alanını 2 dönümle sınırlı tuttuğunu söyledi.

"Alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerekiyor"

Hasadın sabahın ilk ışıklarıyla başladığını belirten Yiğenoğlu, "2 dönümlük alanda günlük yaklaşık 10 kilogram bamya hasat ediyoruz. Hasadımız sonbahar aylarına kadar devam edecek. Bu yıl tarlada kilogram fiyatı 150 TL. Bölgemizde küçük bamya daha çok tercih edilirken, Mersin ve çevresinde eklem ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanıldığı için iri bamyaya talep daha fazla oluyor. İşçiliği oldukça zor. Gün doğmadan hasada başlıyoruz. Çukurova'da sadece narenciye değil, alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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