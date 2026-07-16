Myanmar açıklarında göçmen teknesi battı: 500'den fazla kişi kayıp

Birlemiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), "Myanmar açıklarında ekseriya Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan iki teknenin battığı ve teknelerde 500'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor" denildi.

Myanmar'daki şiddet ve zorlu yaşam şartları nedeniyle yıllardır güvenli bölgelere ulaşmaya çalışan Arakanlı Müslümanlar, tehlikeli deniz yolculuklarıyla hayatlarını riske atarken, bu yolculuklardan biri daha faciayla sonuçlandı. Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) tarafından yapılan açıklamada, Myanmar açıklarında ekseriya Arakanlı Müslüman göçmenleri taşıyan iki teknenin battığı bildirildi. Açıklamada, "Teknelerde 500'den fazla kişinin bulunduğu tahmin ediliyor. Biz ve IOM (Uluslararası Göç Örgütü), bu haberlerden derin endişe duyuyor ve hayatları kurtarmak için daha güçlü çabalar gösterilmesi çağrısında bulunuyoruz" denildi.

IOM ve UNHCR ortak açıklamasında, yolcular arasında Bangladeş'teki mülteci kamplarından gelen bazı kişilerin de bulunduğu bildirildi. - NAYPYİDAW

Kaynak: İhlas Haber Ajansı