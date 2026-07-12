Yeliz Kaya'nın adı, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte kamuoyunda konuşulmaya başladı. Peki, Yeliz Kaya kimdir? Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya kaç yaşında, nereli? Detaylar...

HALUK LEVENT'İN ASİSTANI YELİZ KAYA KİMDİR?

Haluk Levent'in asistanı olarak adı kamuoyunun gündemine gelen Yeliz Kaya hakkında kamuya açık kaynaklarda sınırlı bilgi bulunmaktadır. Kaya'nın özel hayatı, eğitim geçmişi, mesleki kariyeri veya kişisel geçmişine ilişkin doğrulanmış ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır.

Yeliz Kaya'nın ismi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında hazırlanan açıklamada geçmiştir. Soruşturma kapsamında Kaya'nın, Haluk Levent ile bağlantılı olduğu iddia edilen bazı para transferleri ve malvarlığı işlemleriyle ilgili olarak incelemeye alındığı belirtilmiştir.

Başsavcılığın açıklamasında yer alan bilgilere göre, Kaya'nın şahsi banka hesabının soruşturma kapsamında incelendiği ve bu hesap üzerinden belirli para hareketlerinin tespit edildiği öne sürülmüştür. Ancak soruşturmanın devam ettiği, iddiaların hukuki süreç içerisinde değerlendirileceği belirtilmektedir.

YELİZ KAYA'NIN İSMİ NASIL GÜNDEME GELDİ

Yeliz Kaya'nın adı, Ahbap Derneği Başkanı Haluk Levent hakkında yürütülen soruşturmayla birlikte kamuoyunda konuşulmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Haluk Levent'in çeşitli hesap hareketleri ve dernek faaliyetleriyle ilgili incelemelerin derinleştirildiği bildirildi. Açıklamada, bazı hesapların farklı kişiler adına olduğu ve bu kişiler arasında Haluk Levent'in asistanı olarak belirtilen Yeliz Kaya'nın da bulunduğu ifade edildi.

Başsavcılık açıklamasında, Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu belirtilen bir hesaba Ahbap Derneği üzerinden yaklaşık 120 milyon TL para akışı tespit edildiği iddiasına yer verildi.

Söz konusu bilgiler, soruşturma makamlarının açıklamalarına dayanmaktadır. Yeliz Kaya hakkında kesinleşmiş bir mahkeme kararı bulunup bulunmadığına ilişkin kamuya açık bir bilgi paylaşılmamıştır.

HALUK LEVENT GÖZALTINDA

Ahbap Derneği Başkanı ve sanatçı Haluk Levent hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Başsavcılık açıklamasında soruşturmanın; "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamaları kapsamında yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, Haluk Levent'in İstanbul-İzmir Otobanı Bursa Mustafakemalpaşa mevkiinde yakalandığı bilgisi yer aldı.

Soruşturmanın merkezinde, Ahbap Derneği üzerinden gerçekleştirilen bazı mali işlemler, bağışların kullanımı ve para transferleriyle ilgili iddiaların bulunduğu ifade edildi.

AHBAP DERNEĞİ SORUŞTURMASINDA YELİZ KAYA DETAYI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın başlangıç aşamasında Ahbap Derneği adına bazı kişilerin hesaplarına yüksek miktarlı para transferleri yapıldığı yönündeki iddiaların incelendiği belirtildi.

Açıklamada, soruşturmanın genişletilmesiyle birlikte farklı hesap hareketlerinin de araştırıldığı ve bazı para transferlerinin incelendiği ifade edildi.

Başsavcılığın açıklamasında, Haluk Levent'in çok sayıda kişinin hesabını kullandığı iddia edilirken, bu hesaplardan birinin Yeliz Kaya adına olduğu belirtildi.

Yeliz Kaya adına kayıtlı olduğu ifade edilen hesaba ilişkin olarak yaklaşık 120 milyon TL tutarında para hareketinin tespit edildiği iddiası kamuoyuna yansıdı.

Bu iddialar soruşturma dosyasında yer alan değerlendirmeler kapsamında aktarılırken, yargı süreci devam etmektedir.

"DEPREMZEDELERE VERİLECEK EVLER, BAŞKALARINA TESCİL ETTİRİLDİ"

Soruşturma açıklamasında yer alan bir diğer iddia ise depremzedelere yönelik yapılması planlanan konutlarla ilgili oldu.

Başsavcılık açıklamasında, dernek ismi ve bağış vaadi kullanılarak bazı mağdurlardan gayrimenkul alındığı, Yeliz Kaya'nın adına aktarıldığı belirtilen bazı gayrimenkullerin daha sonra farklı kişiler adına tescil edildiği iddiasına yer verildi.

Açıklamada, bu kapsamda yaklaşık 60 milyon dolarlık mağduriyet oluşturulduğu öne sürüldü.

Söz konusu iddialar soruşturma makamlarının açıklamalarında yer alan bilgilerden oluşmaktadır. İddiaların kesinlik kazanması için yargı sürecinin tamamlanması gerekmektedir.

"AHBAP KURUCUSUNUN BANKA HESABINDAN 990 MİLYON TL'LİK BAHİS"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı açıklamasında soruşturma kapsamında dikkat çeken başka bir iddia daha paylaşıldı.

Açıklamada, Haluk Levent tarafından kullanıldığı belirtilen bazı hesaplar üzerinden 2020-2026 yılları arasında yüksek miktarlı yasal bahis işlemleri gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Başsavcılık açıklamasında, bu hesaplardan birinin Ahbap Derneği kurucularından Alper Çelik adına olduğu ve yaklaşık 990 milyon TL tutarında bahis oynandığı iddia edildi.

Ayrıca açıklamada, yaklaşık 390 milyon TL kayıp yaşandığı yönünde değerlendirmelere yer verildi.

Bu bilgiler soruşturma kapsamında savcılık tarafından yapılan açıklamalara dayanmaktadır.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Haluk Levent'in gözaltı işlemleri kapsamında sağlık kontrolünden geçirildiği bildirildi.

Gözaltı sürecinde emniyet işlemleri öncesinde rutin prosedür kapsamında sağlık kontrolünün gerçekleştirildiği ve ardından soruşturma işlemlerinin devam ettiği aktarıldı.

KARŞILIKSIZ ÇEK DAVASINDA MAHKUM OLMUŞTU

Haluk Levent hakkında gündeme gelen bir diğer konu ise karşılıksız çek davası oldu.

İstanbul Anadolu 24. İcra Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, Levent'in 2025 yılında düzenlediği iki ayrı ticari çekin karşılıksız çıkması nedeniyle yargılandığı bildirildi.

Mahkeme sürecinde biri yaklaşık 19 milyon 987 bin lira, diğeri yaklaşık 50 milyon 83 bin lira değerindeki çekler nedeniyle toplam yaklaşık 70 milyon liralık adli para cezası kararı verildiği aktarıldı.

Ayrıca çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı uygulanmasına hükmedildiği belirtildi.

"BENİ BAĞIŞLAYIN" DEMİŞTİ

Haluk Levent, karşılıksız çek davasıyla ilgili kararın ardından sosyal medya hesabından açıklama yapmıştı.

Levent açıklamasında, çekle ilgili taksit kararının avukatları tarafından talep edildiğini, ödemelerin 24 ay taksitle gerçekleştirileceğini ifade etmiş ve kamuoyundan özür dilemişti.

CEZA KESİNLEŞİRSE HAPİS YOLU AÇILABİLİR

Karşılıksız çek davasında verilen kararın kesinleşmesi için istinaf sürecinin tamamlanması gerekiyor.

Üst mahkemenin yerel mahkeme kararını onaması halinde karar kesinleşebilecek. Kesinleşen adli para cezasının ödenmemesi durumunda ise ilgili mevzuat kapsamında farklı hukuki sonuçlar gündeme gelebilecek.

YELİZ KAYA HAKKINDA BİLİNENLER

Yeliz Kaya hakkında kamuoyuna yansıyan bilgiler, ağırlıklı olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmadaki açıklamalarla sınırlıdır.

Kaya'nın Haluk Levent'in asistanı olarak anıldığı, soruşturma kapsamında bazı hesap hareketleri ve malvarlığı işlemleri nedeniyle adının geçtiği belirtilmiştir.

Bunun dışında Yeliz Kaya'nın yaşı, eğitimi, ailesi, özel yaşamı veya kariyer geçmişi hakkında doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

Soruşturma devam ettiği için hakkındaki iddialar kesinleşmiş bir hukuki sonuç anlamına gelmemektedir. Sürecin ilerleyen aşamalarında resmi makamlar tarafından yapılacak açıklamalar ve mahkeme kararları belirleyici olacaktır.