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Bangladeş'te sel ve toprak kayması: 44 ölü

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Bangladeş'te şiddetli muson yağmurlarının yol açtığı sel ve toprak kaymalarında en az 44 kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı. Cox's Bazar'daki mülteci kamplarında da can kayıpları yaşandı.

Bangladeş'te şiddetli muson yağmurlarının neden olduğu sel ve toprak kaymaları nedeniyle en az 44 kişi hayatını kaybetti, 1 milyondan fazla kişi mahsur kaldı.

Bangladeş'te muson yağmurları felakete dönüştü. Chittagong, Cox's Bazar, Khagrachhari, Moulvibazar ve Habiganj'ın da aralarında bulunduğu 7 bölgede etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 44 kişi hayatını kaybetti. Can kayıplarının 16'sının Cox's Bazar'daki Arakanlı Müslümanların sığındığı mülteci kamplarında meydana gelen toprak kaymaları nedeniyle yaşandığı öğrenildi.

Pakistan ordusu ve donanması, sel nedeniyle ulaşımın kesildiği bölgelere tekneyle gıda, içme suyu, ilaç ve diğer temel ihtiyaç malzemeleri ulaştırırken, mahsur kalan kişi sayısının 1 milyondan fazla olduğu bildirildi.

Afet Yönetimi ve Yardım Bakanı İkbal Hüseyin Chittagong'da etkilenen bölgeleri ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Hükümet sel mağdurlarına destek olmak için mümkün olan her şeyi yapıyor. Yardım malzemeleri, güvenli içme suyu ve tıbbi malzemeler dağıtılıyor. Evleri sular altında kalan insanları en yakın sığınağa gitmeye çağırıyoruz" dedi. - DAKKA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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