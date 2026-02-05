Yasmin Yörük, kamuoyuna "Yılan" kod adıyla yansıyan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü fuhuş ve uyuşturucu soruşturmasında itirafçı olarak dosyada yer alan isimlerden biridir. Peki, Yasmin Yörük kimdir? "Yılan" kod adlı Yasmin Yörük ifadesinde ne dedi? Detaylar...

YASMİN YÖRÜK KİMDİR?

Yasmin Yörük, kamuoyuna "Yılan" kod adıyla yansıyan ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında itirafçı olarak dosyada yer alan isimlerden biridir.

Soruşturma kapsamında Yörük'ün ifadesi, yalnızca müşteri ilişkileriyle sınırlı kalmayıp, aynı zamanda uyuşturucu kullanımına dair detaylar ve suç örgütü bağlantılarına dair bilgiler de içeriyor. Bu bağlamda, Yörük'ün verdiği bilgiler, soruşturmanın ilerlemesinde kritik bir rol oynadı ve Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın gözaltına alınmasında etkili oldu.

Yasmin Yörük'ün dosyadaki konumu, Türkiye'de sosyal medya fenomenleri, iş insanları ve yüksek profilli isimlerle ilişkili olarak yürütülen soruşturmanın odak noktalarından biri haline geldi.

"YILAN" KOD ADLI YASMİN YÖRÜK İFADESİNDE NE DEDİ?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturmasında "Yılan" kod adını kullanan Yasmin Yörük'ün ifadesi, soruşturma dosyasına önemli bilgiler sundu. Yörük, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya ile ilgili şunları söyledi:

Ali Kaya ile 15 bin dolar karşılığında görüştüğünü ve bu görüşmeler sırasında cinsel birliktelik yaşadığını belirtti.

Yörük, Ali Kaya'nın kendisine kokain ve ketamin benzeri uyuşturucu maddeler ikram ettiğini ifade etti.

Ali Kaya'nın uyuşturucu madde kullanmadan cinsel ilişkiye girmediğini ve Yasmin Yörük'ten de uyuşturucu kullanmasını istediğini öne sürdü.

Yörük, Ali Kaya'nın çeşitli fanteziler yapmak istediğini fakat kendisinin bunları kabul etmediğini, aynı zamanda "hayatında yaşadığı en büyük tuhaflıkları" bu kişide gördüğünü belirtti.

Yörük, ifadesinde detaylı olarak şunları da aktardı:

"Hatta bu kişi değişik fanteziler yapmak istedi ben kabul etmedim. Hayatımda yaşadığım en büyük tuhaflıklar bu kişide vardı. İfademde bahsedemeyeceğim sapkınlıkları bu kişide gördüm."

Bu ifadeler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Ali Kaya ve diğer şüphelilerin gözaltına alınmasına zemin hazırladı.

OPERASYON VE GÖZALTILAR

Soruşturma kapsamında İstanbul genelinde eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlarda, Dilek İmamoğlu'nun ağabeyi Ali Kaya'nın yanı sıra Bahadır Gürceer ve fenomenler Sevcan Güler, İmren Öztürk, Barış Çalık, Fatoş Derbeder, Melis Yürür ve Damla Kütük de dahil olmak üzere 19 şüpheli gözaltına alındı.