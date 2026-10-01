Yasin Kol yönettiği maçlar, Yasin Kol yönettiği Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor maçları hangileri, skorları ne?

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Süper Lig'in son yıllarda en çok konuşulan hakemlerinden Yasin Kol'un kariyeri yeniden mercek altına alındı. Özellikle derbilerde görev alan ve verdiği kararlarla sık sık kulüplerin tepkisini çeken Kol'un Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor maçları sosyal medyada yeniden gündem oldu. "Yasin Kol yönettiği maçlar hangileri, skorları ne?" sorusunun yanıtını arayanlar için deneyimli hakemin dört büyüklerin karşılaşmalarındaki görevlerini ve maç sonuçlarını derledik.

YASİN KOL KİMDİR?

15 Aralık 1987'de Trabzon Sürmene'de doğan Yasin Kol, ilk kez 3 Mart 2019'da Süper Lig'de 4. hakem olarak görev aldı ve 2020-2021 sezonundan itibaren orta hakem olarak maç yönetiyor. Kol, 2024 yılında TFF tarafından yetersiz görülüp alt klasmana düşürülse de ertesi yıl yeniden Süper Lig maçlarında görev almaya başladı.

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI

Galatasaray, Yasin Kol'un düdük çaldığı maçlarda hem galibiyet hem de puan kayıpları yaşadı. Sarı-kırmızılıların Kol yönetimindeki maçlarından öne çıkanlar şöyle: 2021-2022 sezonunda Antalyaspor 1-1 Galatasaray, 2024-2025 sezonunda Alanyaspor 1-2 Galatasaray ve Beşiktaş 2-1 Galatasaray, 2025-2026 sezonunda ise Galatasaray 3-1 Konyaspor, Galatasaray 1-1 Beşiktaş ve Fenerbahçe 1-1 Galatasaray.

Sezonun en çok konuşulan maçı ise 26 Nisan 2026'daki derbi oldu. Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray, konuk ettiği Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup etti. Bu derbi öncesinde Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Kol'un atanması üzerine TFF'nin mevcut yönetimiyle tüm ilişkilerin askıya alındığını açıklamıştı.

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ FENERBAHÇE MAÇLARI

Fenerbahçe, Yasin Kol'un yönettiği maçlarda genel olarak olumlu sonuçlar aldı. Sarı-lacivertlilerin Kol'lu maçları şöyle sıralanıyor: 20 Şubat 2022'de Fenerbahçe 2-0 Hatayspor, 16 Nisan 2022'de Fenerbahçe 2-0 Göztepe, 27 Şubat 2025'te Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK 1-4 Fenerbahçe, 13 Nisan 2025'te Sivasspor 1-3 Fenerbahçe, 4 Mayıs 2025'te Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş, 16 Ağustos 2025'te Göztepe 0-0 Fenerbahçe, 1 Aralık 2025'te Fenerbahçe 1-1 Galatasaray ve 23 Şubat 2026'da Fenerbahçe 1-1 Kasımpaşa.

Bu listeye 5 Nisan 2026'daki Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş derbisi ile 26 Nisan 2026'daki Galatasaray 3-0 Fenerbahçe maçı da eklendi.

YASİN KOL'UN YÖNETTİĞİ BEŞİKTAŞ MAÇLARI

Siyah-beyazlılar da Kol'un sıkça görev aldığı takımlar arasında. Beşiktaş'ın Yasin Kol yönetimindeki maçlarından öne çıkanlar; 19 Mart 2022'de Beşiktaş 1-1 Hatayspor, 29 Mart 2025'te Beşiktaş 2-1 Galatasaray, 4 Mayıs 2025'te Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş, 4 Ekim 2025'te Galatasaray 1-1 Beşiktaş ve 5 Nisan 2026'da Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş oldu.

Kariyeri boyunca Beşiktaş'ın 11 maçında görev alan Kol'un yönettiği karşılaşmalarda siyah-beyazlılar 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı.

YASİN KOL TRABZONSPOR MAÇI YÖNETTİ Mİ?

Yasin Kol, Trabzon bölgesine bağlı bir hakem. Bölge kuralları gereği hakemler kendi bölgelerinin takımlarının maçlarında görev almadığından, Kol'un Süper Lig'de yönettiği bir Trabzonspor maçı bulunmuyor.

YASİN KOL'UN DERBİ KARNESİ

2025-2026 sezonu, Yasin Kol'un kariyerinde en fazla derbi yönettiği sezon oldu. Kol bu sezon Galatasaray-Beşiktaş (1-1), Fenerbahçe-Galatasaray (1-1), Fenerbahçe-Beşiktaş (1-0) ve Galatasaray-Fenerbahçe (3-0) derbilerinde düdük çaldı. Son derbinin ardından Kol'un, kart tercihlerindeki tutarsızlıklar ve iki doğru penaltı kararına rağmen vermediği bir penaltıyla eleştirildiği aktarıldı.