Yasin Kol kime para gönderdi, kimden para aldı, İSİM LİSTESİ açıklandı mı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada adliyeye sevk edilen hakem Yasin Kol'un banka hesaplarındaki para hareketleri, Türk futbolunun en çok konuşulan konusu haline geldi. MASAK raporunda Kol ile aynı maçlarda görev yapan hakemlere yapılan transferlerin de yer aldığı belirtilirken, "Yasin Kol kime para gönderdi, hangi hakemlerin adı geçiyor?" soruları arama motorlarında zirveye yerleşti. Tespitlerin hatalı olduğunu savunan Kol'un ifadesi ve soruşturmadaki son durum haberimizde.

MASAK RAPORUNUN DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen MHK soruşturmasında gözaltına alınan üst klasman hakemi Yasin Kol'a ilişkin bilirkişi raporunun ayrıntıları gün yüzüne çıktı. Soruşturma dosyasına giren raporda, Kol'un banka hesaplarındaki para hareketleri, aynı maçlarda görev yaptığı hakemlerle gerçekleştirdiği transferler ve dikkat çeken bazı işlemler tek tek incelendi. Raporda ayrıca TFF hakem teşkilatındaki terfi sınavlarına ilişkin usulsüzlük iddialarına ve hakemlerden çeşitli adlar altında para toplandığı yönündeki tespitlere de yer verildi.

135 MİLYON DEĞİL, 84,1 MİLYON LİRA

Emniyetin MASAK ham verileri üzerinden yaptığı ilk değerlendirmede, Yasin Kol'un hesaplarında 2012-2026 yılları arasında yaklaşık 6 bin işlemle 135 milyon liralık bir hareket bulunduğu öne sürülmüştü. Ancak bilirkişi incelemesinde aynı transferlerin farklı veri sayfalarında birden fazla kez yer aldığı tespit edildi. Mükerrer kayıtlar ayıklandığında gerçek para trafiğinin 84 milyon 181 bin lira olduğu belirlendi. Bu tutarın yaklaşık 34,5 milyon lirası Kol'un kendi hesapları arasındaki aktarımlardan, yaklaşık 49,5 milyon lirası ise üçüncü kişilerle yapılan işlemlerden oluştu.

11 BANKADA 50 HESAP KAYDI

Bilirkişi raporuna göre Yasin Kol adına 11 farklı bankada 50 hesap kaydı ve 41 ayrı IBAN bulunuyor. Kendi hesapları arasındaki işlemler çıkarıldığında Kol'un 187 farklı kişiden yaklaşık 25,3 milyon lira aldığı, 407 farklı kişiye ise yaklaşık 24,2 milyon lira gönderdiği tespit edildi. Para hareketlerinin özellikle son yıllarda belirgin şekilde arttığı dikkat çekti. 2020 yılında 587 bin lira seviyesinde olan transfer girişleri, 2025'te 6,6 milyon liraya, 2026'nın 14 Eylül'e kadarki bölümünde ise 8,2 milyon liraya yükseldi.

GELİRİNİN BÜYÜK KISMI GERÇEK KİŞİLERDEN

Sosyal güvenlik kayıtlarına göre Yasin Kol, 2018'den bu yana Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörlüğü'nde güvenlik görevlisi olarak çalışıyor ve TFF'den hakemlik ücreti alıyor. 2018-2026 döneminde bu iki kurumdan hesaplara giren 9,4 milyon lira, toplam transfer girişlerinin yüzde 37,65'ine karşılık geldi. Hesaplara giren paranın yüzde 58,15'inin ise gerçek kişilerden geldiği belirlendi. Kurumlar dışındaki 15,6 milyon liralık girişin yaklaşık 5 milyon lirasında "borç" ya da "borç iadesi" açıklaması yer aldı.

YASİN KOL KİME PARA GÖNDERDİ?

Raporun en çok konuşulan bölümü, Kol'un aynı maçlarda görev yaptığı hakemlerle gerçekleştirdiği para transferleri oldu. Bilirkişi, Kol ile en az bir maçta birlikte görev almış isimlerle eşleşen 64 banka karşı tarafı tespit etti. Bu isimlerden Kol'a 218 bin 668 lira gelirken, Kol'dan aynı kişilere 853 bin 472 lira gönderildi. Basına yansıyan tablolarda, transfer yapılan isimler arasında üst klasman hakemleri Kadir Sağlam, Atilla Karaoğlan, Direnç Tonusluoğlu ve Çağdaş Altay ile eski hakemler Yaşar Kemal Uğurlu ve Mete Kalkavan'ın da bulunduğu belirtildi.

40 TRANSFER MAÇ BAŞLADIKTAN SONRA YAPILMIŞ

Transfer tarihleri maç takvimiyle karşılaştırıldığında, 50 banka işleminin ortak maçların üç gün öncesi ile iki gün sonrası arasındaki altı günlük zaman diliminde yapıldığı ortaya çıktı. Bu işlemlerin 47'si Kol'dan diğer hakemlere yapılan ödemelerdi. 47 ödemenin 44'ünde Kol'un maçın orta hakemi, parayı alan kişinin ise yardımcı ya da dördüncü hakem olduğu belirlendi. En dikkat çekici tespit ise 40 transferin maç başladıktan sonra gerçekleştirilmesi oldu. Bilirkişi, maç tarihlerini haftalarca ileri ve geri kaydırarak 24 farklı takvim üzerinden kontrol yaptı ve bu kontrollerin hiçbirinde benzer bir yoğunlaşmaya rastlamadığını, dağılımın tesadüfi görünmediğini kaydetti. Bununla birlikte raporda, söz konusu ödemelerin hangi amaçla yapıldığının banka kayıtlarından anlaşılamadığı da vurgulandı.

MAÇ GÜNLERİNDEKİ PARA HAREKETLERİ

Emniyet tutanağında Kol'un görev yaptığı bazı maç günlerindeki işlemler de ayrıca kayda geçirildi. Tutanağa göre Kol, 20 Nisan 2026'daki Gaziantep FK-Kayserispor maçında VAR hakemi olduğu gün bir kişiye 4 bin lira gönderip başka bir kişiden 2 bin 500 lira aldı. 13 Nisan'daki Eyüpspor-Samsunspor maçının hakemi olduğu gün ile 2 Eylül'deki Sivasspor-Mardinspor maçında VAR'da görev yaptığı gün de hesabına küçük tutarlı para girişleri olduğu belirtildi.

ONUR TOMAK'TAN GELEN 1,88 MİLYON LİRA

Dosyada öne çıkan isimlerden biri Onur Tomak oldu. Bilirkişi incelemesine göre Tomak'tan Kol'a 12 işlemde 1 milyon 880 bin lira, aynı adı taşıyan bir vergi kimlik numarasından da ayrıca 100 bin lira gönderildi. Kol'dan Tomak'a ise herhangi bir transfer yapılmadı. Yasin Kol, ifadesinde Tomak'ın avukatı olduğunu ve kendisine internet üzerinden hakaret edenlere açtığı davalardan alınan tazminatların bu yolla hesabına aktarıldığını söyledi. Ancak banka kayıtlarında 540 bin liralık bir işlemde "borç para", 290 bin liralık bir başka işlemde ise "borç olarak gönderilen" açıklamaları yer aldı. Onur Tomak isminin 2024 yılı hakem terfi sınavının aday ve kazananlar listesinde de geçtiği belirtilse de bilirkişi, kimlik numarası bulunmadığı için iki kişinin aynı kişi olup olmadığının kesinleştirilemediğini bildirdi.

"BEN OKAN TERZİ" NOTLU ÖDEMELER

Raporda Okan Terzi ile yapılan para hareketlerine de geniş yer verildi. Kol'dan Terzi'ye 97 işlemde 383 bin 180 lira gönderildiği, Terzi'den Kol'a ise 10 işlemde 120 bin 100 lira geldiği tespit edildi. Bunun yanı sıra Kol'un hesabından altı farklı kişiye yapılan sekiz ödemenin açıklamasında Terzi'nin adının geçtiği, iki işlemin açıklamasına ise doğrudan "ben Okan terzi" yazıldığı belirlendi. Toplam 35 bin 500 liralık bu ödemelerin alıcıları arasında, dosyada 7258 sayılı Kanun kapsamında şüpheli olarak yer alan bir ismin de bulunduğu kaydedildi.

BAHİS KAYDI BULUNAN İSİMLERLE PARA TRAFİĞİ

Bilirkişi raporunda, 7258 sayılı Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında olay kaydı bulunduğu belirtilen Halim Can İlarslan, Serkan Özlü ve Ercan Beklu ile gerçekleştirilen işlemler de incelendi. Kol'dan bu üç isme 32 işlemde toplam 425 bin 200 lira gönderildiği, bu kişilerden Kol'a ise 87 bin 688 lira geldiği tespit edildi.

YASİN KOL İFADESİNDE NE DEDİ?

Emniyetteki ifadesinde banka hareketleri tek tek sorulan Yasin Kol, işlemlerin önemli bir kısmını borç verme, tadilat masrafları, araç alım satımı, yemek ve ulaşım giderleri ile kişisel ilişkiler üzerinden açıkladı. Bazı kişileri ve işlemleri ise hatırlamadığını söyledi. MASAK tespitlerinin hatalı olduğunu düşündüğünü dile getiren Kol, herhangi bir yasa dışı bahis sitesine üyeliğinin bulunmadığını ve bahis oynamadığını ifade etti.

EMNİYET İLE BİLİRKİŞİ ARASINDAKİ FARK

Emniyetin 1 Ekim'de düzenlediği tutanakta, bahis ve bilişim suçlarından kaydı bulunan kişilerle yapılan para hareketlerinin tutarı ve yönü değerlendirilerek Kol'un yasa dışı bahis oynadığı yönünde kanaat oluştuğu belirtildi. Bilirkişi raporunda ise işlem açıklamalarında "bahis", "iddaa", "kupon" ya da "casino" gibi ifadelere rastlanmadığı kaydedildi. Raporda ayrıca büyük girişlerin kısa sürede çok sayıda kişiye dağıtıldığı tipik bir "havuz hesap" görüntüsünün tespit edilmediği de vurgulandı.

RAPORDAKİ DİKKAT ÇEKEN TESPİTLER

Bilirkişi raporunda öne çıkan bulgular arasında aynı maçta görev yapan hakemlerle maç tarihleri çevresinde yoğunlaşan transferler, üçüncü kişilerle yüksek hacimli para trafiği, bahis mevzuatı kapsamında kaydı bulunan kişilerle yapılan işlemler ve nedeni banka kayıtlarından anlaşılamayan transferler yer aldı. Soruşturma sürerken, rapordaki tespitlerin hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği yargı sürecinde netlik kazanacak. Kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmadığı sürece soruşturmadaki tüm isimler için masumiyet karinesi geçerliliğini koruyor.