Günümüz dijital dönüşüm dünyasında kadınların kişisel gelişim, farkındalık ve yaşam dönüşümü alanlarına ilgisi giderek artarken; Kelebek Kadınlar platformu ve Khum Akademi çalışmaları dikkat çeken yapılar arasında yer almaktadır. Bu kapsamda, platformların kurucusu ve dönüşüm lideri Yasemin Gazanker’in yaşam öyküsü, çalışmaları ve kurduğu sistemler merak edilmektedir. Peki, Yasemin Gazanker kimdir? Kelebek Kadınlar Dönüşüm Lideri ve Khum Akademi kurucusu Yasemin Gazanker kaç yaşında, nereli? Yasemin Gazanker'in hayatına dair detaylar...

KELEBEK KADINLAR DÖNÜŞÜM LİDERİ VE KHUM AKADEMİ KURUCUSU YASEMİN GAZANKER KİMDİR?

Yasemin Gazanker; Kelebek Kadınlar Dönüşüm Lideri, Güçlü Kadın Mentörü ve Khum Akademi Kurucusu olarak tanınmaktadır. Kadın ve ilişki uzmanlığı, aile ve ebeveyn danışmanlığı ile lider kadın mentörlüğü alanlarında çalışmalar yürüten Gazanker, son yıllarda özellikle kadınların bireysel ve ilişkisel yaşamlarında daha bilinçli, dengeli ve güçlü bir duruş geliştirmelerine yönelik programlar hazırlamaktadır.

Yasemin Gazanker’in yaşam hikâyesi, çocukluk yıllarından itibaren yaşadığı ağır kayıplar ve erken sorumluluklarla şekillenmiştir. 8 yaşında babasını, 13 yaşında ise kendisine babalık yapan amcasını kaybetmesi, onun hayatında derin izler bırakmıştır. Bu süreçte yaşadığı zorluklar, ilerleyen yıllarda kadınlara rehberlik eden bir dönüşüm yolculuğuna dönüşmüştür.

Yasemin Gazanker, eğitim hayatına çeşitli dönemlerde ara vermek zorunda kalmasına rağmen anne olduktan sonra yeniden eğitim sürecine dönmüş, öğrenimine devam ederek kendisini akademik olarak geliştirmiştir. 30 yılı aşkın süredir iş dünyasında aktif olarak yer almakta; girişimler kurmakta, projeler geliştirmekte ve kadınların güçlenmesine yönelik çalışmalar yürütmektedir.

Bugün dört çocuk annesi olan Gazanker, motivasyon konuşmacısı, yaşam mentörü ve ilişki koçu olarak Türkiye’nin ilk dönüşüm odaklı kadın platformlarından biri olan Kelebek Kadınlar’ın kurucusu olarak faaliyet göstermektedir.

Yasemin Gazanker’in eğitim hayatı, farklı dönemlerde kesintiye uğramasına rağmen yeniden şekillenerek devam etmiştir. Eğitim yolculuğunda hem lise hem de üniversite düzeyinde sosyal bilimler ve turizm alanlarına odaklanmıştır.

Anadolu Üniversitesi

Turizm ve Seyahat Hizmetleri Yönetimi (1995 – 1999)

Tevfik Sırrı Gür Lisesi, Mersin

Sosyal Bilimler (1990 – 1994)

YASEMİN GAZANKER KAÇ YAŞINDA?

Yasemin Gazanker, 1977 yılında doğmuştur, 2026 yılı itibarıyla 49 yaşındadır.

YASEMİN GAZANKER NERELİ?

Yasemin Gazanker, Tunceli’de dünyaya gelmiştir.

KELEBEK KADINLAR KİMDİR?

Kelebek Kadınlar, kadınların kendileriyle daha derin bir bağ kurmasını hedefleyen, dönüşüm odaklı bir platform olarak tanımlanmaktadır. Platform; kadınların hayatlarının merkezinde yer alan ilişkiler, annelik, kariyer ve kişisel kimlik gibi alanlarda daha bilinçli bir farkındalık geliştirmelerini amaçlamaktadır.

Bu yapı, yalnızca bilgi aktarımı sağlayan bir eğitim modeli değil; aynı zamanda yaşamın içinde sürdürülebilir dönüşümün hedeflendiği bir sistem olarak konumlanmaktadır. Programlar arasında Koza Dönüşüm Programları, Dişil Dönüşüm Programları ve bireysel mentörlük süreçleri yer almaktadır.

Kelebek Kadınlar, rekabet yerine dayanışmayı, kıyaslama yerine bilinçli farkındalığı ön plana çıkaran bir topluluk anlayışıyla hareket etmektedir. Platforma katılan kadınlar, deneyim paylaşımı ve karşılıklı destek mekanizmalarıyla birlikte dönüşüm süreçlerini sürdürmektedir.

Platform 25–55 yaş aralığındaki kadınlara yönelik olarak tasarlanmış olup; evli, bekar, anne ya da boşanmış fark etmeksizin kendisiyle daha bilinçli bir ilişki kurmak isteyen tüm kadınlara açık bir yapı sunmaktadır.

KHUM AKADEMİ NE ZAMAN, NEDEN KURULDU?

Khum Akademi, zihinsel ve ruhsal dönüşüm alanında dijital içerikler ve eğitim programları sunan bir online eğitim platformu olarak faaliyet göstermektedir. Platformun temelleri 2019 yılında atılmış, 2024 yılı itibarıyla ise dijital bir dönüşüm merkezi olarak yapılandırılmıştır.

Khum Akademi’nin kuruluş süreci, Khum Design markasının 2015 yılından itibaren sürdürdüğü tasarım, mimari, peyzaj ve eğitim alanlarındaki deneyimlerine dayanmaktadır. 2020 yılında pandemi süreciyle birlikte online eğitim ve seminer çalışmalarına yönelinmiş, özellikle bitkilerin zihin ve beden üzerindeki etkileri üzerine içerikler üretilmiştir.

Akademinin kurucusu Yasemin Gazanker’in yönlendirmeleriyle birlikte 2022 yılından itibaren kapsamlı bir dönüşüm akademisi oluşturma süreci başlamış, iki yıllık içerik geliştirme ve teknik hazırlık sürecinin ardından platform 2024 yılı sonunda dijital eğitim alanında aktif hale gelmiştir.

Khum Akademi; kısa süreli atölyeler, online canlı eğitimler, video içerikler ve uzun dönem dönüşüm programları ile bireylerin zihinsel farkındalık geliştirmesini hedeflemektedir. Platform, özellikle zaman kısıtı olan bireyler için hızlı ve etkili öğrenme modelleri sunmaktadır.

Ayrıca Khum Akademi, bireylerin sadece bilgi edinmesini değil, öğrendiklerini günlük yaşama entegre etmesini amaçlayan bir sistem üzerine kurulmuştur. Bu yapı, topluluk bilinci ve birlikte dönüşüm yaklaşımı ile desteklenmektedir.