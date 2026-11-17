Oyuncu Ezgi Mola, Yaşar Çağlak ile birlikte magazin objektiflerine yansıdı. Görüntülerin ardından Mola'nın boşanma sonrası ilk kez yeni bir isimle görüntülenmesi gündeme gelirken, Yaşar Çağlak'ın kim olduğu, ne iş yaptığı, kaç yaşında ve nereli olduğu merak edilmeye başlandı. Peki, Yaşar Çağlak kimdir, ne iş yapıyor? Ezgi Mola’nın sevgilisi Yaşar Çağlak kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.

YAŞAR ÇAĞLAK KİMDİR?

Yaşar Çağlak, oyuncu Ezgi Mola ile birlikte magazin objektiflerine yansımasının ardından gündeme geldi. Ancak Çağlak hakkında kamuya açık ve doğrulanmış kapsamlı bir biyografi bulunmuyor. Bu nedenle Yaşar Çağlak'ın hayatı ve kişisel geçmişine ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmış değil.

YAŞAR ÇAĞLAK NE İŞ YAPIYOR?

Yaşar Çağlak'ın mesleğine ilişkin kamuya açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Ezgi Mola ile birlikte görüntülenmesinin ardından gündeme gelen Çağlak'ın hangi işle uğraştığına dair doğrulanmış bir açıklama da yer almıyor.

YAŞAR ÇAĞLAK KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Yaşar Çağlak'ın doğum tarihi ve memleketi hakkında kamuoyuna yansıyan doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Bu nedenle Çağlak'ın kaç yaşında olduğu ve nereli olduğu bilinmiyor.

EZGİ MOLA DAHA ÖNCE KİMİNLE EVLİYDİ?

Ezgi Mola, işletmeci Mustafa Aksakallı ile 8 Mayıs 2023 tarihinde evlendi. Çift, Haziran 2025'te tek celsede boşandı. Mola ve Aksakallı'nın Can adında bir oğlu bulunuyor.

Ayrılığın ardından gündeme gelen aldatma iddialarını reddeden Ezgi Mola, eski eşi hakkında olumlu ifadeler kullanmış ve boşanma kararının ortak bir değerlendirme sonucunda alındığını açıklamıştı.