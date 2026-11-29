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Yarın okullar tatil mi, 30 Kasım Pazartesi okul yok mu, hangi illerde kar ve sağanak bekleniyor? Valiliklerden gelen son dakika duyuruları, il il hava durumu, Meteoroloji uyarıları ve okul tatili kararlarının nasıl alındığına ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Şu ana kadar 30 Kasım Pazartesi günü için Türkiye genelinde ya da herhangi bir ilde okul tatili kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ülke geneline yönelik bir tatil açıklaması yapılmadı. Valiliklerden de 30 Kasım için yayımlanmış bir tatil duyurusu bulunmuyor.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 30 Kasım Pazartesi normal ders günü. Bu nedenle aksi yönde bir karar açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.

30 KASIM PAZARTESİ OKUL YOK MU?

30 Kasım Pazartesi günü okullar açık. Ancak hava koşullarının seyrine bağlı olarak valilikler gün içinde ya da akşam saatlerinde değerlendirme yaparak tatil kararı alabiliyor. Özellikle kar ve buzlanma riskinin bulunduğu Doğu Anadolu illeri ile sağanak ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor.