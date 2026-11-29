Yarın okullar tatil mi, 30 Kasım Pazartesi okul yok mu?Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Türkiye genelinde etkili olan sağanak yağış, kar ve fırtına, öğrenci ve velilerin gözünü valiliklere çevirdi. Meteoroloji'nin 39 il için sarı kodlu uyarı yayımlamasının ardından "Yarın okullar tatil mi?" sorusu en çok merak edilen konular arasına girdi. 29 Kasım Pazar günü itibarıyla 30 Kasım Pazartesi için herhangi bir ilde okul tatili kararı açıklanmadı.
Yarın okullar tatil mi, 30 Kasım Pazartesi okul yok mu, hangi illerde kar ve sağanak bekleniyor? Valiliklerden gelen son dakika duyuruları, il il hava durumu, Meteoroloji uyarıları ve okul tatili kararlarının nasıl alındığına ilişkin merak edilen tüm detayları haberimizde derledik.
YARIN OKULLAR TATİL Mİ?
Şu ana kadar 30 Kasım Pazartesi günü için Türkiye genelinde ya da herhangi bir ilde okul tatili kararı bulunmuyor. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ülke geneline yönelik bir tatil açıklaması yapılmadı. Valiliklerden de 30 Kasım için yayımlanmış bir tatil duyurusu bulunmuyor.
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026-2027 eğitim öğretim yılı çalışma takvimine göre 30 Kasım Pazartesi normal ders günü. Bu nedenle aksi yönde bir karar açıklanmadığı sürece okullarda eğitim öğretim normal şekilde devam edecek.
30 KASIM PAZARTESİ OKUL YOK MU?
30 Kasım Pazartesi günü okullar açık. Ancak hava koşullarının seyrine bağlı olarak valilikler gün içinde ya da akşam saatlerinde değerlendirme yaparak tatil kararı alabiliyor. Özellikle kar ve buzlanma riskinin bulunduğu Doğu Anadolu illeri ile sağanak ve fırtınanın etkili olduğu bölgelerde gelişmelerin yakından takip edilmesi gerekiyor.
HANGİ İLLERDE KAR VE KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYOR?
Hava durumu tahminlerine göre Erzincan, Gümüşhane, Kars, Bayburt ve Ardahan'da karla karışık yağmur bekleniyor. Bu illerde gece sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle sabah saatlerinde buzlanma ve don riski bulunuyor. Ardahan'da gece sıcaklığının eksi 6, Kars'ta eksi 3, Erzurum'da eksi 2 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Erzurum'da akşam saatlerinden itibaren yağışın kara dönmesi öngörülüyor.
Trakya'da da kar yağışı etkisini göstermeye başladı. Edirne'de sıcaklığın gündüz 2, gece 1 derece, Kırklareli'nde ise gündüz 4, gece 3 derece civarında seyretmesi bekleniyor. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde akşam saatlerinden itibaren kar yağışı görülebilir.
HANGİ İLLERDE SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENİYOR?
Güneydoğu Anadolu'da Adıyaman, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Şanlıurfa, Batman ve Şırnak'ta kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Bingöl'de ise şiddetli ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Gaziantep, Kilis, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Elazığ, Malatya ve Tunceli'de de gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak.
Karadeniz'de Samsun, Sinop, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize, Zonguldak, Bartın, Düzce ve Bolu'da sağanak yağış bekleniyor. Marmara'da ise İstanbul, Bursa, Balıkesir ve Çanakkale'de sağanak yağış öngörülüyor. Ağrı, Erzurum ve Iğdır da sağanak yağış beklenen iller arasında yer alıyor.
METEOROLOJİ UYARISI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 29 Kasım Pazar günü 39 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Uyarı kapsamındaki iller Adana, Adıyaman, Ağrı, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, Hakkari, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kastamonu, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Muş, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Siirt, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Tekirdağ, Van ve Yalova oldu.
Marmara'da İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, Kocaeli ve Sakarya'da rüzgarın saatte 70 ila 90 kilometreye ulaşabileceği bildirildi. Hatay'da ve Batı Karadeniz kıyılarında da saatte 60 ila 80 kilometreye ulaşan kuvvetli rüzgar bekleniyor. Fırtına nedeniyle Marmara'da İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
30 KASIM PAZARTESİ HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji verilerine göre 30 Kasım Pazartesi günü Marmara, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun bazı kesimlerinde yağışlı hava sürecek. Karadeniz'in kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Doğu Anadolu'da kar ihtimali artacak. İstanbul'da yağmurlu ve serin hava etkili olurken, Ankara, Eskişehir, Konya ve Kayseri'de puslu ve soğuk hava öne çıkacak.
OKULLAR HANGİ DURUMLARDA TATİL EDİLİR?
Olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil edilmesi kararı valilikler tarafından veriliyor. Valilikler, Meteoroloji uyarıları, kar ve buzlanma durumu, sel ve su baskını riski, ulaşımda yaşanan aksaklıklar ve taşımalı eğitimin güvenli şekilde yapılıp yapılamayacağı gibi kriterleri değerlendirerek karar alıyor. Tatil kararları il genelini kapsayabildiği gibi yalnızca belirli ilçeler ya da taşımalı eğitim kapsamındaki okullar için de uygulanabiliyor.
TATİL KARARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?
Okul tatili kararlarına ilişkin en doğru bilgi, valiliklerin resmi internet siteleri ve sosyal medya hesaplarından öğrenilebiliyor. İl Milli Eğitim Müdürlüklerinin duyuruları da takip edilebilir. Sosyal medyada zaman zaman resmi olmayan tatil iddiaları yayılabildiği için velilerin ve öğrencilerin yalnızca resmi kurumların açıklamalarına itibar etmesi gerekiyor.
VELİ VE ÖĞRENCİLERE UYARILAR
Kar ve buzlanma beklenen illerde öğrencilerin sabah saatlerinde okula giderken kaygan zeminlere karşı dikkatli olması, kalın ve hava koşullarına uygun kıyafetler giymesi önem taşıyor. Sağanak yağışın etkili olduğu bölgelerde dere yataklarından, su birikintilerinden ve alt geçitlerden uzak durulması gerekiyor. Fırtına beklenen illerde ise çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi tehlikelere karşı tedbirli olunması öneriliyor.
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