Yarın okullar tatil mi, 26 Şubat Perşembe okul yok mu (Kar Tatili)?

Kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının etkili olduğu birçok şehirde "26 Şubat Perşembe okul yok mu?" sorusu gündemin ilk sıralarına yerleşti. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler kar tatili olup olmadığını araştırırken, il bazında yapılacak resmi açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte yarın okulların tatil edilip edilmeyeceğine dair son gelişmeler…

TÜRKİYE GENELİNDE HAVA DURUMU SERTLEŞİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 17 il için "sarı" kodlu uyarı yaptı. Vatandaşların sel, fırtına, buzlanma ve ani hava değişimlerine karşı dikkatli olmaları istendi.

SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR, RÜZGAR GÜÇLENİYOR

Yurdun iç ve batı bölgelerinde hava sıcaklığı 4 ila 6 derece düşerken, diğer bölgelerde önemli bir değişiklik öngörülmüyor. Rüzgar;

• Batı bölgelerde kuzeyli,

• Doğu bölgelerde güneyli yönlerden hafif ara sıra orta,

• Batı ve Orta Karadeniz'de ise kuvvetli (50-70 km/saat)

şeklinde esecek. Bu durum, ulaşımda aksamalara ve ani hava kaynaklı risklere yol açabilir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Bazı illerde yoğun yağış bekleniyor:

• Güney illeri: Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli sağanak; Hatay'ın batı ilçelerinde çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış. Yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülecek.

• Karadeniz ve İç Anadolu'nun yüksekleri: Zonguldak, Bartın, Karabük, Düzce, Bolu, Kastamonu, Samsun'un doğusu, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de kuvvetli yağışlar bekleniyor.

• Doğu Anadolu ve Adıyaman'ın kuzeyi: Yoğun kar yağışı ihtimali yüksek.

Bu nedenle sel, su baskını, heyelan, buzlanma, don ve çığ riskine karşı tedbirli olunmalı.

KUVVETLİ RÜZGAR VE ÇIĞ TEHLİKESİ

Batı ve Orta Karadeniz'de rüzgarın 50-70 km/saat hıza ulaşması bekleniyor. Ayrıca;

• Doğu Karadeniz'in iç kesimleri

• Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanları

çığ ve kar erimesi tehlikesi altında bulunuyor. Vatandaşların özellikle yüksek rakımlı bölgelerde dikkatli olması gerekiyor.

KAR TATİLİ HABERLERİ

26 Şubat tarihi için henüz kar tatili açıklaması yapılmadı. Yeni gelişmeler ve tatil duyuruları duyurulduğu anda paylaşılacak.