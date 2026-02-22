Yarın okullar tatil mi, 23 Şubat Pazartesi okul yok mu?

23 Şubat Pazartesi günü okulların tatil olup olmadığı gündemde. Yarın okulların kapalı olup olmayacağı, öğrenciler ve veliler tarafından araştırılıyor. Okul tatilleri ve resmi açıklamalar hakkında tüm bilgiler haberimizde sizleri bekliyor.

23 ŞUBAT PAZARTESİ OKULLAR TATİL Mİ?

23 Şubat okullar tatil mi sorusu sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Sömestr tatilinin sona ermesiyle milyonlarca öğrenci ders başı yaptı. Ancak bazı illerde etkili olan kar ve sağanak yağış, tatil beklentisini artırdı. Öğrenciler ve veliler, "23 Şubat Pazartesi okullar tatil mi?" sorusuna yanıt arıyor.

HANGİ İLLERDE HAVA KOŞULLARI YOĞUN?

Meteoroloji verilerine göre 23 Şubat'ta Marmara ve iç kesimlerde yağışlı hava etkili olacak. Doğu bölgelerinde ise kar yağışı bekleniyor. Bu nedenle özellikle Adana, Mersin, Muğla, Aydın, Antalya, İzmir ve Hatay gibi illerde hava durumunun tatil kararını etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

TATİL KARARI İÇİN RESMİ DUYURULAR ÖNEMLİ

Öğrenciler ve veliler, tatil kararının netleşmesi için valiliklerden gelecek resmi açıklamaları takip etmeli. Meteorolojik uyarılar yerel yetkililer tarafından değerlendirildikten sonra tatil kararları duyuruluyor.

VALİLİKLERDEN ŞU ANA KADAR TATİL AÇIKLAMASI GELDİ Mİ?

23 Şubat Pazartesi için valiliklerden şu ana kadar herhangi bir okul tatili haberi gelmedi. Tatil duyurusu yapılır yapılmaz, öğrenciler ve veliler gerekli bilgilere hızlıca ulaşabilecek.