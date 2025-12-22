Yarın okullar tatil mi? 23 Aralık Çarşamba okul yok mu?

Haberler

Kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte okulların yarın eğitime ara verip vermeyeceği gündemin en çok merak edilen konuları arasında yer aldı. Öğrenciler, öğretmenler ve veliler başta İstanbul, Ankara, Van ve Şırnak olmak üzere birçok ilde tatil kararı olup olmadığını araştırıyor. "Yarın okullar tatil mi?" sorusu yanıt ararken, gelişmelere dair ayrıntılar da yakından takip ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı son tahminlere göre, Türkiye genelinde pek çok bölgede yoğun kar yağışı ve sert hava koşulları etkisini sürdürüyor. Hava sıcaklıklarının hızla düşmesiyle birlikte kar yağışı günlük yaşamı zorlaştırırken, ulaşımda aksamalar yaşanabiliyor. Bu tür olumsuzlukların ardından, valilikler tarafından eğitime ara verilmesine yönelik resmi açıklamalar yapılabiliyor.

VALİLİKLERDEN RESMİ BİR DUYURU YAPILDI MI?

Mevcut bilgilere göre, ne Milli Eğitim Bakanlığı'ndan ne de il valiliklerinden okulların tatil edildiğine dair resmi bir açıklama yapıldı. Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin planlanan takvim doğrultusunda sürdürüleceği ve okulların açık olacağı bildiriliyor. Ancak hava koşullarında yaşanabilecek ani değişiklikler nedeniyle, illere özel alınabilecek kararlar için resmi açıklamaların yakından takip edilmesi tavsiye ediliyor.

YARIN İÇİN OKUL TATİLİ KARARI VAR MI?

Şu ana kadar valilikler tarafından herhangi bir ilde eğitime ara verildiğine ilişkin bir duyuru paylaşılmadı. Okulların tatil edilip edilmeyeceği, kar yağışının yoğunluğu ve olumsuz hava şartlarının seyrine göre değerlendiriliyor. Konuya ilişkin yeni bir karar alınması halinde gelişmeler anlık olarak güncellenecek. Salı günü itibarıyla eğitim-öğretim faaliyetleri normal düzeninde devam ediyor.

İSTANBUL, BOLU VE EDİRNE'DE YARIN OKULLAR AÇIK MI?

Meteoroloji raporlarına göre yurdun pek çok bölgesinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hava şartlarının ağırlaşması halinde bazı illerde eğitime geçici süreyle ara verilebiliyor. Ancak şu an için İstanbul, Bolu ve Edirne dahil olmak üzere herhangi bir ilde tatil kararı bulunmuyor. Akşam saatlerinde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte kar yağışının şiddetini artırması durumunda, yeni kararlar alınabileceği belirtiliyor.

