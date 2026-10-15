Yarın okullar tatil mi? 16 Ekim Cuma günü hangi illerde okullar tatil? İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Ankara, İzmit...

16 Ekim Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı öğrenciler, veliler ve öğretmenler tarafından yakından takip ediliyor. Meteoroloji uyarılarının ardından bazı illerde eğitime ara verilmesi, tatil kararlarının cuma günü için de uzatılıp uzatılmayacağı sorusunu gündeme getirdi. İstanbul'da eğitime bir gün daha ara verilirken Kocaeli, Yalova, Bursa ve Ankara başta olmak üzere birçok ilde son durum araştırılıyor. Yarın okullar tatil mi, İzmit'te okul var mı, hangi illerde valiliklerden tatil açıklaması geldi? İşte 16 Ekim 2026 Cuma günü için açıklanan kararlar.

KOCAELİ'DE 16 EKİM CUMA OKULLAR TATİL Mİ?

Kocaeli Valiliği, meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda kent genelinde etkisini sürdürmesi beklenen yağışlar nedeniyle 16 Ekim 2026 Cuma günü tüm eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiğini açıkladı. Karar, il genelindeki eğitim kurumlarını kapsıyor.

KOCAELİ'DE HANGİ EĞİTİM KURUMLARI TATİL EDİLDİ?

Valiliğin duyurusuna göre Kocaeli genelindeki tüm eğitim kurumlarında 16 Ekim Cuma günü eğitime ara verilecek. Üniversitelerin tatil durumuna ilişkin ise açıklamada ayrıca bir bilgi yer almıyor. Üniversitelerde eğitim öğretime ara verilip verilmeyeceği konusunda ilgili üniversitelerin duyurularının takip edilmesi gerekiyor.

KOCAELİ'DE KAMU PERSONELİNE İDARİ İZİN VAR MI?

Kocaeli Valiliği, eğitime ara verilmesi kararının yanı sıra belirli kamu çalışanları için de idari izin uygulamasını duyurdu. Buna göre, hizmeti zorunlu olan çalışanlar hariç olmak üzere gazi ve malul gaziler, hamile ve engelli personel ile kronik rahatsızlığı bulunan kamu görevlileri 16 Ekim Cuma günü idari izinli sayılacak.

Ayrıca rehabilitasyon merkezi, anaokulu ve kreşe giden çocuğu bulunan ya da 10 yaşından küçük çocuğu olan kadın kamu çalışanları da aynı gün idari izin kapsamında olacak.

İSTANBUL'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ Mİ?

İstanbul Valisi Davut Gül, kent genelinde etkili olan sağanak yağış nedeniyle okulların 16 Ekim 2026 Cuma günü de tatil edildiğini açıkladı. Böylece İstanbul ve Kocaeli'de olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilmesi kararlaştırıldı.

KOCAELİ'DE YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?

Kocaeli Valiliğinin açıklamasında meteorolojik değerlendirmeler doğrultusunda yağışların kent genelinde etkisini azalarak da olsa sürdürmesinin beklendiği bildirildi. Yetkililer, olumsuz hava koşullarına karşı vatandaşların dikkatli olmasını ve resmi duyuruları takip etmesini istiyor.