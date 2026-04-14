Yarın okullar tatil mi, 15 Nisan Çarşamba okul yok mu?

15 Nisan Çarşamba okullar tatil mi? Veliler ve öğrenciler yarının tatil olup olmadığını merak ederek araştırıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi açıklaması beklentisi artarken 15 Nisan'da okulların açık mı yoksa kapalı mı olacağı sorusu gündemin üst sıralarına yerleşti. Peki yarın okul var mı, yok mu?

15 NİSAN ÇARŞAMBA TÜRKİYE 7 BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA BÖLGESİ — İstanbul Sıcaklık 15 derece, bulutlu hava bekleniyor. Yağış ihtimali düşük, serin ve kapalı bir gün geçirilecek.

EGE BÖLGESİ — İzmir Sıcaklık 22 derece, bulutlu hava hakim olacak. Yağış beklentisi yok, ılık bir gün geçirilecek.

AKDENİZ BÖLGES İ — Antalya Sıcaklık 27 derece, bulutlu hava bekleniyor. Güney kıyılarında sıcak ve kapalı bir gün geçirilecek.

İÇ ANADOLU BÖLGESİ — Ankara / Kayseri Ankara'da sıcaklık 18 derece, Kayseri'de 19 derece olarak gerçekleşmesi bekleniyor. Her iki şehirde de bulutlu hava hakim olacak, yağış ihtimali düşük.

KARADENİZ BÖLGESİ — Trabzon Sıcaklık 11 derece, parçalı bulutlu hava bekleniyor. Karadeniz'de serin ve görece açık bir gün yaşanacak, yağış beklentisi yok.

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ — Erzurum İç Anadolu'ya kıyasla daha serin bir hava bekleniyor. Yüksek kesimlerde kapalı hava ve serin koşullar devam edecek.

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ — Diyarbakır Sıcaklık 18 derece, çoğunlukla bulutlu hava bekleniyor. Yağış ihtimali oldukça düşük, ılık bir gün geçirilecek.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

15 Nisan Çarşamba günü için henüz resmi makamlardan tatil duyurusu gelmedi. Güncel gelişmeleri ve duyuruları sayfamızdan takip edebilirsiniz.