İslam dünyasında manevi değerlerin derinlemesine yaşandığı kandil geceleri, müminler için hem ibadet hem de tefekkür zamanlarıdır. Bu gecelerin başında gelen Miraç Kandili, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in göğe yükselişi ve ilahi vahiy alması ile anlam kazanır. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takvimine göre, yarın kandil mi, ne kandili? Miraç Kandili ne zaman 2026? Miraç Kandili hangi güne denk geliyor? Detaylar...

YARIN KANDİL Mİ, NE KANDİLİ?

2026 yılında kandil tarihleri merak edenler için önemli bir bilgi: 13 Ocak 2026 tarihi Miraç Kandili değildir. Dolayısıyla bu tarih kandil gecesi kapsamında değildir. Müslümanlar, kandil gecelerini doğru şekilde idrak etmek için her zaman Diyanet'in takvimini takip etmelidir.

MİRAÇ KANDİLİ NE ZAMAN 2026?

2026 yılı için Miraç Kandili, Diyanet'in takvimine göre 15 Ocak 2026 Çarşamba gecesi idrak edilecektir. Bu tarih, İslam alemi için duaların, tövbelerin ve manevi yükselişin özel bir zamanı olarak öne çıkar. Kandil gecesi, Müslümanlar tarafından ibadet, Kur'an tilaveti ve zikirle değerlendirilir.

MİRAÇ KANDİLİ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Miraç Kandili 2026 yılında Çarşamba gününe denk gelmektedir. Bu bilgi, ibadetlerini planlayanlar için önemlidir. Gece boyunca yapılan duaların ve ibadetlerin faziletine inanılır; günahlardan arınmak ve Allah'a yaklaşmak için fırsat olarak değerlendirilir.

MİRAÇ KANDİLİ ANLAMI, ÖNEMİ VE FAZİLETİ

Miraç Kandili, sadece bir tarihi olay değil, aynı zamanda derin bir maneviyatı temsil eder. Miraç, Hazreti Muhammed'in Mescid-i Aksa'dan semaya yükselerek Allah'tan vahiy almasıdır. Bu gece, rahmet ve hikmetin en yoğun yaşandığı zamanlardan biridir.

Miraç'ın önemi birkaç başlıkta özetlenebilir:

Ruhsal Yükseliş: Mirâç, maddeden uzaklaşarak manaya ulaşmak, fânî olandan vazgeçip bâkî olana yönelmektir.

Günahlardan Arınma: Miraç gecesi, Allah'a ortak koşmayan kimselerin günahlarının bağışlanacağı müjdesini içerir.

Kulluğun Derinliği: Mirâç, Cenab-ı Hak'tan gelen davete icabet ederek kulluğun gereklerini yerine getirmek ve her adımda O'na yaklaşmak anlamına gelir.

Peygamberimizin Yolculuğu: Hazreti Muhammed, Miraç gecesi Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde "Burak" adlı binekle Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya ve yüce alemlere yükselmiştir.

Bu manevi yolculuk, Müslümanlar için bir ibadet ve tefekkür vesilesidir. Dualar, tövbeler ve hayır işlerinin önem kazandığı bu gece, aynı zamanda toplumsal ve bireysel huzurun artırıldığı bir zaman dilimidir.