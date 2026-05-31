Yarın hava yağmurlu mu, hangi illerde yağmur yağacak? 31 Mayıs İstanbul, Yalova, Ankara, İzmir Bursa, Antalya'da hava nasıl olacak?

31 Mayıs tarihinde hava durumuna ilişkin tahminler vatandaşların gündemindeki yerini koruyor. Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere birçok ilde hava sıcaklıkları ve yağış beklentileri merak edilirken, Bursa, Yalova ve Antalya için yapılan son değerlendirmeler de yakından takip ediliyor. “Yağmur bekleniyor mu?” ve “Hava sıcaklıkları nasıl seyredecek?” soruları öne çıkarken, meteorolojik veriler doğrultusunda yapılan güncel tahminler dikkat çekiyor. Ayrıntılar haberin devamında yer alıyor.

YARIN HAVA NASIL OLACAK?

1 Haziran itibarıyla Türkiye genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu bir hava etkili olması bekleniyor. Bazı bölgelerde kısa süreli sağanak yağış ihtimali öne çıkarken, özellikle Marmara ve İç Anadolu’nun bazı kesimlerinde hava durumunun gün içerisinde değişkenlik gösterebileceği değerlendiriliyor.

HANGİ İLLERDE YAĞMUR BEKLENİYOR?

Meteorolojik değerlendirmelere göre Marmara Bölgesi başta olmak üzere bazı iç kesimlerde yerel yağış geçişleri görülebilir. Bursa ve çevresinde yağış ihtimalinin daha yüksek olduğu belirtilirken, İstanbul, Yalova ve Ankara’da da zaman zaman bulutlu ve yağış ihtimali bulunan bir hava bekleniyor.

İSTANBUL’DA HAVA DURUMU

İstanbul’da parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, gün içerisinde kısa süreli yağmur geçişleri ihtimali bulunuyor. Sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor.

YALOVA’DA HAVA DURUMU

Yalova’da gün boyunca bulutlu hava etkili olabilir. Yer yer kısa süreli sağanak yağış geçişleri görülebileceği değerlendirilirken, vatandaşların güncel tahminleri takip etmeleri öneriliyor.

ANKARA’DA HAVA DURUMU

Başkent Ankara’da parçalı ve çok bulutlu bir hava bekleniyor. Gün içerisinde yerel yağış ihtimali bulunurken, hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yakın seyredeceği tahmin ediliyor.

İZMİR’DE HAVA DURUMU

İzmir’de parçalı bulutlu bir hava öngörülüyor. Yağış ihtimali diğer illere göre daha düşük görünürken, gün içerisinde sıcaklıkların yükselmesi bekleniyor.

BURSA’DA HAVA DURUMU

Bursa’da yer yer sağanak yağışların etkili olabileceği belirtiliyor. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yağış ihtimalinin arttığı değerlendirilirken, gün boyunca hava durumunda değişkenlik yaşanabilir.

ANTALYA’DA HAVA DURUMU

Antalya’da parçalı bulutlu ve sıcak bir hava bekleniyor. Yağış ihtimalinin düşük olduğu kentte sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi öngörülüyor.