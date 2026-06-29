Yangınlar son dakika: Hangi illerde yangın çıktı? Ölü, yaralı var mı?

Son dakika yangın gelişmeleri Türkiye genelinde yakından takip ediliyor. Farklı şehirlerde meydana gelen yangınların ardından söndürme çalışmaları devam ederken, can kaybı veya yaralanma olup olmadığına ilişkin resmi açıklamalar da merak ediliyor. Hangi illerde yangın çıktı, yangınların son durumu ne, ölü ve yaralı var mı? İşte Türkiye'deki yangınlara ilişkin son dakika gelişmeleri...

HANGİ İLLERDE YANGIN ÇIKTI?

Türkiye, Ege ve Marmara bölgelerinden gelen peş peşe yangın haberleriyle sarsıldı. İzmir'in Dikili ve Bursa'nın Osmangazi ilçelerinde tarım arazilerinde başlayan yangınlar, rüzgarın da etkisiyle hızla makilik ve ormanlık alanlara sıçradı. Her iki ilde de orman teşkilatı, alevleri kontrol altına alabilmek için havadan ve karadan eş zamanlı bir mücadele yürütüyor.

İZMİR DİKİLİ'DE RÜZGAR ALEVLERİ BÜYÜTTÜ

Yangınların ilk adresi İzmir'in Dikili ilçesi oldu. Öğle saatlerinde Yaylayurt Mahallesi'ndeki bir tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, bölgede etkili olan rüzgarın da olumsuz etkisiyle hızla yön değiştirerek çevredeki makilik alana yayıldı.

İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, alevlerin daha geniş alanlara ve yerleşim yerlerine sıçramasını önlemek amacıyla zamanla yarışıyor. Yangını en kısa sürede kontrol altına almak isteyen ekiplerin Dikili'deki müdahale envanteri şu şekilde:

Havadan müdahale için 4 uçak ve 5 helikopter

Karadan müdahale için 23 arazöz ve 2 dozer

BURSA OSMANGAZİ'DE ALEVLER ORMANA SIÇRADI

İzmir'deki yangına müdahale sürerken, bir kötü haber de Bursa'dan geldi. Osmangazi ilçesine bağlı Gökçeören Mahallesi'nde bulunan tarım arazilerinde de henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Tıpkı İzmir'deki gibi tarım arazisinde başlayan alevler, kısa süre içinde yakında bulunan ormanlık alana sirayet etti.

EKİPLERİN ZAMANLA YARIŞI SÜRÜYOR

Bursa'daki ihbarın üzerine bölgeye hızla Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı çok sayıda itfaiye ve arazöz ekibi sevk edildi. Bursa'daki yangının daha fazla büyümemesi için orman işçilerinin havadan helikopter desteğiyle, karadan ise iş makineleri ve arazözlerle yürüttüğü söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Her iki ilde de yetkililer, vatandaşları yangın bölgelerinden uzak durmaları ve yetkili mercilerin uyarılarını dikkate almaları konusunda uyarıyor. Ekiplerin alevleri kontrol altına alma çabaları sürüyor.

9 HAVA ARACI GÖREVDE

Yangını en kısa sürede kontrol altına almak isteyen orman ekipleri, hem havadan hem de karadan eş zamanlı bir operasyon yürütüyor. Alevlerin daha fazla yayılmasını önlemek amacıyla bölgedeki söndürme çalışmalarına şu araçlarla müdahale ediliyor:

Havadan müdahale için 4 uçak ve 5 helikopter

Karadan müdahale için 23 arazöz ve 2 dozer

Bölgedeki itfaiye ve orman ekiplerinin alevleri kontrol altına almak ve yangını tamamen söndürmek için başlattığı aralıksız çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.