Türk sinemasının merakla beklenen yapımlarından biri olan Yan Yana, izleyicilerle buluşmaya hazırlanıyor. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı film, sadece bir uyarlama olarak değil, aynı zamanda Türkiye'ye özgü bir anlatımla beyaz perdeye taşınıyor. Peki, Yan Yana filmi uyarlama mı, hangi filmden uyarlandı? Yan Yana filmi gerçek hikaye mi? Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in başrollerini paylaştığı Yan Yana filminin temelinde yatan hikayenin detayları haberimizde!

YAN YANA FİLMİ UYARLAMA MI?

Evet, Yan Yana filmi bir uyarlama olarak karşımıza çıkıyor. Türk yapımı versiyonu, 2011 yılında Fransa'da büyük başarı elde eden Intouchables (Can Dostum) filminden ilham alıyor. Orijinal film, engelli bir adam ile ona bakıcılık yapan genç arasında gelişen samimi dostluğu konu alıyordu. Yan Yana ise bu temel hikayeyi alarak Türk izleyicisine uygun bir mizahi dille yeniden yorumluyor.

Film, karakterlerin ilişkilerini ve günlük yaşam mücadelelerini, Türkiye'nin kültürel dokusuna uygun şekilde aktararak özgün bir anlatım ortaya koyuyor. Haluk Bilginer'in Refik karakteri ile Feyyaz Yiğit'in Ferruh rolü, izleyicilere sıcak ve eğlenceli bir dostluk hikayesi sunuyor.

YAN YANA FİLMİ HANGİ FİLMDEN UYARLANDI?

Yan Yana filmi hangi filmden uyarlandı sorusu, izleyiciler arasında yoğun ilgi görüyor. Film, doğrudan 2011 yapımı Fransız filmi Intouchables (Can Dostum)'dan uyarlanmıştır.

Orijinal film, geçirdiği kaza sonrası boynundan aşağısı felç olan Philippe ile ona yardımcı olan genç Driss'in hayatını ve dostluğunu anlatıyordu. Fransız yapımı, hem duygusal derinliği hem de mizahi unsurlarıyla dünya çapında büyük beğeni toplamıştı.

Yan Yana, bu hikayeyi temel alırken, Türk kültürüne uygun sahneler ve karakterler ekleyerek özgün bir senaryo yaratıyor. Özellikle İstanbul'un farklı semtlerinde geçen sahneler ve karakterlerin Türk yaşam tarzına uyarlanması, filmin izleyiciye daha yakın hissettirmesini sağlıyor.

YAN YANA FİLMİ GERÇEK HİKAYE Mİ?

Merak edilen bir diğer konu ise Yan Yana filmi gerçek hikaye mi sorusu. Orijinal Fransız yapımı Intouchables, gerçekte yaşanmış bir dostluktan esinlenmişti; Philippe Pozzo di Borgo ve bakıcısı Abdel Sellou'nun hayatları filme konu olmuştu.

Ancak Türk uyarlaması olan Yan Yana, gerçek bir olaydan doğrudan esinlenmiş değil. Film, kurgusal bir senaryo üzerine kurulmuş ve mizahi öğelerle zenginleştirilmiş bir anlatım sunuyor. Yani izleyiciler, hem duygusal hem de eğlenceli bir deneyim yaşayacak ama hikayenin birebir gerçek hayattan alınmadığını bilmelidir.