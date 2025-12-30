WhatsApp çöktü mü? 30 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

30 Aralık sabah saatlerinde Google'a ait bazı hizmetlerde görülen teknik problemler, Türkiye ve Avrupa genelinde kullanıcıların gündemine taşındı. Google Arama'da yavaşlama yaşandığına, YouTube videolarının geç yüklendiğine ve Gmail erişiminde zaman zaman kesintiler oluştuğuna dair paylaşımlar kısa sürede sosyal medyada yayılırken, "Google'da bir sorun mu var?" sorusu yeniden tartışılmaya başlandı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

30 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp genelinde küresel ölçekte doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli kesinti bilgisi bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar, fotoğraf–video paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel özelliklerin büyük bölümde normal şekilde çalıştığı görülüyor. Anlık kesinti takibi yapan platformlarda da WhatsApp'a yönelik yaygın ve kalıcı bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP'A ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEME GELDİ?

Bazı kullanıcıların yaşadığı bağlantı ve gönderim problemlerinin doğrudan WhatsApp kaynaklı olmadığı değerlendiriliyor. İnternet hızındaki düşüşler, mobil şebeke yoğunluğu, modem veya yönlendirici kaynaklı sorunlar, VPN kullanımı ya da cihaz ayarları bu tür geçici aksaklıklara yol açabiliyor. 30 Aralık itibarıyla WhatsApp tarafından doğrulanmış bir sistemsel arıza açıklaması yapılmış değil.

İNTERNETTEKİ YAVAŞLAMALARIN OLASI NEDENLERİ

30 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden farklı dijital platformlarda kısa süreli yavaşlamalar yaşandığına dair kullanıcı geri bildirimleri geldi. Bu durum, genel internet altyapısına bağlı geçici problemler olabileceği yönünde yorumlara neden oldu.

GÜNCEL DURUM

Yapılan kontrollerin ardından birçok platformda hizmetlerin normale dönmeye başladığı belirtiliyor. Şu an itibarıyla kullanıcıların büyük bir kısmının WhatsApp ve diğer popüler uygulamalara genel olarak sorunsuz şekilde erişim sağladığı ifade ediliyor.