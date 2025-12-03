Haberler

WhatsApp çöktü mü? 3 Aralık WhatsApp'a neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 3 Aralık WhatsApp'a neden girilmiyor?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye ve Avrupa'da Google servislerinde yaşanan kesintiler, kullanıcıların gündeminde. Arama, YouTube ve Gmail erişiminde sorunlar görülürken, bazı iddialara göre WhatsApp'ta da aksaklıklar yaşanıyor. Peki, WhatsApp çöktü mü? 3 Aralık WhatsApp'a neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa genelinde Google servislerinde aniden yaşanan erişim problemleri, kullanıcıların dikkatini çekti. Arama motoru, YouTube ve Gmail'e girişte sıkıntılar yaşanırken, bazı raporlara göre WhatsApp'ta da zaman zaman bağlantı kopmaları meydana geldi. Kesintilerin boyutu ve olası etkileri merak konusu olurken, detaylar haberin devamında ele alınıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp kullanıcıları şu anda uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Mesajlaşma, arama ve diğer hizmetlerde herhangi bir aksaklık gözlemlenmedi. İnternet kesinti takip platformu DownForEveryoneOrJustMe tarafından yapılan son kontroller, WhatsApp servislerinde herhangi bir kesinti olmadığını doğruladı.

WhatsApp çöktü mü? 3 Aralık WhatsApp'a neden girilmiyor?

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Yetkililer, WhatsApp'ta teknik bir aksaklık veya hizmet kesintisi yaşanmadığını açıkladı. Kullanıcıların karşılaştığı bağlantı sorunlarının büyük çoğunluğu cihaz veya internet sağlayıcı kaynaklı olabiliyor.

İNTERNETE NEDEN ERİŞİLEMİYORDU?

Bugün sabah saatlerinde Google servislerinde geçici erişim sorunları meydana geldi. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store'a Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden ulaşılamadı. Sosyal medyada kullanıcılar, yaşanan aksaklıkları yoğun şekilde paylaşarak "Google mı çöktü?" sorusunu gündeme getirdi.

WhatsApp çöktü mü? 3 Aralık WhatsApp'a neden girilmiyor?

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorun giderildi. Gmail, YouTube, Google Drive ve diğer platformlara erişim normale döndü. Kullanıcılar, tüm Google servislerini sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyor.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Savcı adayına takılan Erdoğan'ın sözleri kura çekimine damga vurdu

Kura çekimine damga vuran sözler: Gitmeye niyetin yok galiba
İlber Ortaylı: İnsanlar aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıf çok fena öder

''Aklını başına toplamazsa bedelini orta sınıflar çok fena öder''
Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor! Kardeşi dahil 3 kişi gözaltına alındı

Genç kızın intiharında sır perdesi aralanıyor
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz

26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Belediye Başkanı, Uzungöl için acı gerçeği itiraf etti

Belediye Başkanı, "Kabul etmek lazım" diyerek acı gerçeği itiraf etti
Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti

Rakamı duyanlar inanamıyor! İşte derbideki dev koreografinin maliyeti
Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü

Genç Uzman Çavuş kansere yenik düştü
Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti

Türkiye'nin dev tavuk markası konkordato ilan etti
Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi

Güllü'nün kızından dikkat çeken paylaşım! Kimse anlam veremedi
Yabancı uyruklu üniversite öğrencisi yolda ölü bulundu

Sabah yolda yürüyen vatandaşlar korkunç manzarayla karşılaştı
İbrahim Selim'den yeni aşk bombası! Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı

Gönlünü kendinden 16 yaş küçük fenomene kaptırdı
Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray maçı öncesi olay sözler

Yüksel Yıldırım'dan Galatasaray taraftarını kızdıran sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.