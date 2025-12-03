WhatsApp çöktü mü? 3 Aralık WhatsApp'a neden girilmiyor?

Türkiye ve Avrupa genelinde Google servislerinde aniden yaşanan erişim problemleri, kullanıcıların dikkatini çekti. Arama motoru, YouTube ve Gmail'e girişte sıkıntılar yaşanırken, bazı raporlara göre WhatsApp'ta da zaman zaman bağlantı kopmaları meydana geldi. Kesintilerin boyutu ve olası etkileri merak konusu olurken, detaylar haberin devamında ele alınıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

WhatsApp kullanıcıları şu anda uygulamayı sorunsuz bir şekilde kullanabiliyor. Mesajlaşma, arama ve diğer hizmetlerde herhangi bir aksaklık gözlemlenmedi. İnternet kesinti takip platformu DownForEveryoneOrJustMe tarafından yapılan son kontroller, WhatsApp servislerinde herhangi bir kesinti olmadığını doğruladı.

WHATSAPP'A NEDEN GİRİLEMİYOR?

Yetkililer, WhatsApp'ta teknik bir aksaklık veya hizmet kesintisi yaşanmadığını açıkladı. Kullanıcıların karşılaştığı bağlantı sorunlarının büyük çoğunluğu cihaz veya internet sağlayıcı kaynaklı olabiliyor.

İNTERNETE NEDEN ERİŞİLEMİYORDU?

Bugün sabah saatlerinde Google servislerinde geçici erişim sorunları meydana geldi. Gmail, YouTube, Google Drive, Google Maps, Google Cloud, Google Meet, Google Gemini ve Play Store'a Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinden ulaşılamadı. Sosyal medyada kullanıcılar, yaşanan aksaklıkları yoğun şekilde paylaşarak "Google mı çöktü?" sorusunu gündeme getirdi.

İNTERNET ERİŞİMİ DÜZELDİ Mİ?

Yaklaşık bir saat süren kesintinin ardından teknik ekiplerin hızlı müdahalesiyle sorun giderildi. Gmail, YouTube, Google Drive ve diğer platformlara erişim normale döndü. Kullanıcılar, tüm Google servislerini sorunsuz bir şekilde kullanmaya devam ediyor.