WhatsApp çöktü mü? 23 Aralık WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

23 Aralık sabahında Google bünyesindeki bazı servislerde görülen erişim problemleri, Türkiye ve Avrupa'daki kullanıcılar arasında dikkat çekti. Arama sonuçlarında yaşanan yavaşlamalar, YouTube videolarının açılmaması ve Gmail'de karşılaşılan hata uyarıları kısa sürede sosyal medyada yoğun paylaşımlara neden olurken, yaşanan teknik aksaklıklar "Google çöktü mü?" tartışmasını yeniden gündeme taşıdı.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ?

23 Aralık 2025 itibarıyla WhatsApp'ın küresel çapta genel bir kesinti yaşamadığı görülüyor. Mesaj gönderme ve alma, sesli–görüntülü aramalar, medya paylaşımı ve durum güncellemeleri gibi temel işlevlerde yaygın bir sorun bildirilmiş değil. Kesinti takip servislerinde de WhatsApp'a ilişkin genel bir arıza kaydı yer almıyor.

WHATSAPP'A NEDEN ERİŞİLEMİYOR?

Bazı kullanıcıların karşılaştığı erişim sorunlarının, WhatsApp sunucularından ziyade yerel nedenlerden kaynaklandığı değerlendiriliyor. İnternet bağlantısındaki zayıflıklar, modem veya yönlendirici problemleri, mobil operatör yoğunluğu ya da cihaz ayarları bu tür aksaklıklara yol açabiliyor. 23 Aralık için WhatsApp tarafından doğrulanmış bir sistem arızası açıklaması yapılmadı.

İNTERNETTE YAŞANAN AKSAKLIKLARIN SEBEBİ NE?

23 Aralık sabah saatlerinde Türkiye ve Avrupa'nın bazı bölgelerinde Google servislerinde kısa süreli erişim yavaşlamaları yaşandı. Google Arama, YouTube, Gmail, Drive, Maps ve Play Store'da görülen bu durum, sosyal medyada teknik aksaklık iddialarının gündeme gelmesine neden oldu.

İNTERNET ERİŞİMİ ŞU ANDA NASIL?

Yapılan teknik iyileştirmelerin ardından Google'a bağlı servislerin büyük bölümünün yeniden normale döndüğü ve stabil şekilde çalıştığı bildiriliyor. Kullanıcıların şu an itibarıyla platformlara genel olarak sorunsuz erişim sağlayabildiği ifade ediliyor.