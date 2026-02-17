WhatsApp çöktü mü? 17 Şubat WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

17 Şubat sabahı Türkiye genelinde yaşanan ani erişim problemleri, kullanıcıların günlük çevrim içi rutinini beklenmedik şekilde etkiledi. İş yazışmalarından dosya paylaşımlarına, mesajlaşmadan arama hizmetlerine kadar pek çok alanda hissedilen yavaşlama ve bağlantı sorunları, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (17 ŞUBAT SALI)

17 Şubat Salı günü itibarıyla WhatsApp genelinde küresel çapta doğrulanmış bir çökme ya da uzun süreli hizmet kesintisine dair resmî bir açıklama bulunmuyor. Mesaj gönderme, sesli ve görüntülü arama ile fotoğraf ve video paylaşımı gibi temel özellikler büyük ölçüde normal şekilde çalışmayı sürdürüyor.

Kesinti izleme platformlarına yansıyan verilerde de uygulamaya ilişkin yaygın ve kalıcı bir sistem arızası kaydı yer almıyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Buna karşın bazı kullanıcılar, zaman zaman mesaj iletiminde gecikme, uygulamaya girişte yavaşlama ya da kısa süreli bağlantı kopmaları yaşadıklarını belirtiyor.

Uzmanlara göre bu tür durumlar çoğunlukla:

İnternet altyapısındaki anlık dalgalanmalar

Mobil operatör yoğunluğu

Wi-Fi bağlantı sorunları

VPN kullanımı

Cihaz önbelleği veya uygulama güncellemesi eksikliği

gibi teknik nedenlerden kaynaklanabiliyor.

17 Şubat itibarıyla WhatsApp tarafından duyurulmuş kapsamlı bir sistem arızası bulunmuyor.

İNTERNET YAVAŞLAMALARINA GENEL BAKIŞ

Sabah saatlerinde bazı dijital platformlarda hissedilen kısa süreli erişim ve hız problemleri, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi. Uzmanlar, bu tür geçici aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları ya da anlık teknik sorunlardan kaynaklanabileceğini ifade ediyor.

GÜNCEL DURUM ÖZETİ

Mevcut kullanıcı geri bildirimleri ve erişim verileri, WhatsApp başta olmak üzere popüler uygulamaların genel olarak çalışmaya devam ettiğini gösteriyor.

Olası sorunlara karşı kullanıcıların internet bağlantılarını kontrol etmeleri, uygulamayı güncellemeleri ve resmî açıklamaları takip etmeleri öneriliyor.