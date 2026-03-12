Haberler

WhatsApp çöktü mü? 12 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

WhatsApp çöktü mü? 12 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?
Güncelleme:
12 Mart sabah saatlerinde birçok kullanıcı, popüler uygulamalara erişimde aksaklıklar yaşadı. Gönderilerin açılmaması ve akışların güncellenmemesi, sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, kullanıcılar problemin nedenini ve ne zaman çözüleceğini merak etmeye başladı. Peki, WhatsApp çöktü mü? 12 Mart WhatsApp Web'e neden girilmiyor?

12 Mart sabahı, kullanıcılar bazı dijital platformlarda beklenmedik erişim sorunlarıyla karşılaştı. Akışların güncellenmemesi ve içeriklerin açılmaması, sosyal medyada hızlıca gündem olurken, internet kullanıcıları problemin kaynağı ve çözüm süresini merak etmeye başladı. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

WHATSAPP ÇÖKTÜ MÜ? (12 MART PERŞEMBE)

12 Mart Perşembe sabahı itibarıyla WhatsApp'ta dünya genelinde doğrulanmış veya uzun süreli bir çökme olduğuna dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Mesajlaşma, sesli ve görüntülü aramalar ile medya paylaşımları çoğunlukla sorunsuz şekilde devam ediyor. Anlık kesinti izleme platformları da yaygın bir sistem arızası kaydı göstermiyor.

WHATSAPP ERİŞİM SORUNLARI NEDEN GÜNDEMDE?

Bazı kullanıcılar kısa süreli mesaj iletimi gecikmeleri, giriş yavaşlamaları veya bağlantı problemleri yaşadı. Uzmanlar, bu tür aksaklıkların genellikle internet bağlantısı dalgalanmaları, mobil operatör yoğunluğu, Wi-Fi sorunları, VPN kullanımı veya cihaz kaynaklı teknik sebeplerden kaynaklandığını belirtiyor.

İNTERNET VE DİJİTAL PLATFORMLARDA YAŞANAN GEÇİCİ YAVAŞLAMALAR

12 Mart sabahı bazı popüler dijital platformlarda kısa süreli erişim ve performans sorunları gözlendi ve sosyal medyada gündem oldu. Uzmanlar, bu aksaklıkların yoğun veri trafiği, bölgesel altyapı çalışmaları veya anlık teknik sebeplerden kaynaklanabileceğini vurguluyor.

