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Adana'da kadın hırsızlar girdikleri evden pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocak çaldı

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Adana'nın Seyhan ilçesinde bir eve giren 3 kadın, mutfaktaki pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocağı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.

  • Adana'nın Seyhan ilçesinde 3 kadın, bir eve girerek pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocak çaldı.
  • Hırsızlık anları güvenlik kamerasına yansıdı.
  • Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Adana'da bir eve giren 3 kadın, mutfakta bulunan pirinç, bulgur, makarna ve elektrikli ocağı çalarak kayıplara karıştı. Hırsızlık anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre kimlikleri henüz belirlenemeyen 3 kadın, bir eve girerek mutfakta bulunan gıda malzemelerini ve elektrikli ocağı aldı. Evde bulunan pirinç, bulgur ve makarnaları toplayan şüpheliler, daha sonra elektrikli ocağı da yanlarına alarak olay yerinden uzaklaştı. Bir süre sonra eve gelen ev sahibi, mutfaktaki malzemelerin ve elektrikli ocağın yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbar üzerine ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

HIRSIZLIK ANLARI GÜVENLİK KAMERASINDA

Öte yandan, 3 kadının eve girip malzemeleri alarak uzaklaşması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde şüphelilerin rahat tavırlarla sokaktan gelip sanki kendi evleriymiş gibi eve girdikleri ve 15 dakika kaldıktan sonra çıkıp gittikleri görüldü. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorumlar (1)

Haber Yorumlarıorhan eren:

makarna favori oldu aldu artik, cok yakinda makarnadan bilezikler kolyeler envai cesit samdanliklar yapilir ampuller icin.

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