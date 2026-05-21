İstanbul’da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı uyuşturucu soruşturması, 2026 yılı Mayıs ayında kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. “Ünlülere yönelik operasyon” başlığıyla gündeme gelen süreçte, farklı meslek gruplarından birçok isme yönelik gözaltı kararları uygulanırken, iş insanı Volkan Bahçekapılı da soruşturma kapsamında adı geçen kişiler arasında yer aldı. Peki, Volkan Bahçekapılı kimdir, ne iş yapıyor, eşi kim? Volkan Bahçekapılı neden gözaltına alındı? Detaylar...

VOLKAN BAHÇEKAPILI KİMDİR?

Volkan Bahçekapılı, 1984 yılında Trabzon’da doğmuş bir iş insanıdır. Aslen Trabzonlu olan Bahçekapılı, iş dünyasındaki faaliyetleri ve kamuoyunda yer alan aile bağlantılarıyla tanınan bir isimdir.

Kariyerine dair detaylar kamuya açık kaynaklarda sınırlı olsa da, iş dünyasında çeşitli girişimlerle adından söz ettiren Bahçekapılı, özellikle Türkiye’de tanınan bir spor insanı ve teknik direktör olan Fatih Terim ile kurduğu aile bağı nedeniyle de sık sık gündeme gelmiştir. 2014 yılında, Fatih Terim’in kızı Buse Terim ile evlenmiş ve bu evlilikten iki çocukları olmuştur.

Son yıllarda ise çiftin 10 yıllık evliliklerini sonlandırdıkları yönündeki haberler kamuoyuna yansımıştır. Bu süreç, magazin ve güncel haber gündeminde geniş yer bulmuştur.

VOLKAN BAHÇEKAPILI NE İŞ YAPIYOR?

Volkan Bahçekapılı, iş insanı kimliğiyle bilinen bir isimdir. İş hayatına dair tüm detaylar kamuya açık kaynaklarda geniş şekilde yer almasa da, çeşitli ticari faaliyetlerde bulunduğu ve iş dünyasında aktif rol aldığı bilinmektedir.

Bahçekapılı’nın kariyeri, büyük ölçüde özel sektör odaklı girişimcilik faaliyetleri ve iş bağlantıları üzerinden şekillenmiştir. Türkiye’de iş insanlarının sıkça yer aldığı inşaat, yatırım, ticaret ve hizmet sektörü gibi alanlarda adı geçen Bahçekapılı, kamuoyunda daha çok aile ilişkileri ve sosyal yaşamıyla da tanınmaktadır.

Özellikle medyada yer alan haberlerde, iş dünyasındaki kimliğinin yanı sıra sosyal çevresi ve aile bağlantıları nedeniyle de dikkat çeken bir profil çizdiği görülmektedir.

VOLKAN BAHÇEKAPILI NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Volkan Bahçekapılı, İstanbul merkezli yürütülen geniş kapsamlı bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer almıştır.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma, uyuşturucu madde ticareti, kullanımı ve bu faaliyetlere aracılık edildiği iddialarını içeren çok yönlü bir dosya olarak kamuoyuna yansımıştır. Savcılık açıklamasına göre operasyon, yalnızca uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere değil; aynı zamanda uyuşturucu kullanımını kolaylaştırdığı, temin ettiği veya bağlantılı olduğu değerlendirilen kişilere yönelik olarak da genişletilmiştir.

Bu kapsamda toplam 25 şüpheli hakkında gözaltı, arama, biyolojik inceleme ve ifade alma işlemleri için talimat verildiği belirtilmiştir. Gözaltına alınan isimler arasında kamuoyunun yakından tanıdığı şarkıcı Mabel Matiz, oyuncular Feyza Civelek ve Onur Tuna da yer almıştır.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, operasyonların toplum sağlığı ve güvenliğini tehdit eden uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütüldüğü, deniz yoluyla ülkeye sokulmak istenen yüksek miktarda uyuşturucu maddenin ele geçirildiği ve çeşitli adreslerde uyuşturucu madde imalatı ve dağıtımına ilişkin delillere ulaşıldığı ifade edilmiştir.