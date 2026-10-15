Vlahovic neden yok, Vlahovic Hoffenheim Beşiktaş maçında sakat mı, cezalı mı, yedek mi?

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Beşiktaş, Hoffenheim maçı öncesinde Dusan Vlahovic ile ilgili resmi bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulüp, Sırp forvetin viral gastroenterit tanısıyla sağlık ekibi tarafından tedavi edildiğini ve bu nedenle maç kadrosuna dahil edilmediğini duyurdu. Avrupa Ligi'ne Marsilya'yı 4-1 yenerek başlayan Beşiktaş, Almanya'da golcüsünden yoksun mücadele edecek. Vlahovic ne zaman dönecek? Tüm detaylar haberimizde…

VLAHOVIC NEDEN YOK?

Dusan Vlahovic, Hoffenheim maçının kadrosunda yer almıyor. Beşiktaş'ın yaptığı açıklamaya göre Sırp golcü, viral gastroenterit tanısı aldı ve sağlık ekibi tarafından tedavisi sürüyor. Bu rahatsızlık nedeniyle Vlahovic, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Hoffenheim karşılaşmasının kamp kadrosuna dahil edilmedi.

VLAHOVIC SAKAT MI?

Vlahovic'in kas ya da darbeye bağlı bir sakatlığı bulunmuyor. Oyuncunun forma giyememesinin nedeni, viral gastroenterit olarak bilinen ve halk arasında mide-bağırsak enfeksiyonu olarak adlandırılan rahatsızlık. Genellikle virüs kaynaklı olan bu hastalık; ishal, bulantı, kusma ve halsizlik gibi belirtilerle seyrediyor. Beşiktaş sağlık ekibi, oyuncunun tedavisini sürdürüyor.

VLAHOVIC CEZALI MI, YEDEK Mİ?

Hayır. Dusan Vlahovic'in herhangi bir kart ya da disiplin cezası bulunmuyor. Yıldız golcü yedek kulübesinde de yer almayacak; Beşiktaş'ın açıklamasına göre Hoffenheim maçının kadrosunun tamamen dışında kaldı.

HOFFENHEIM DE BİLGİ ALMIŞ

Vlahovic'in maçta oynamayacağı bilgisi Hoffenheim cephesine de ulaştı. Maç öncesi düzenlenen basın toplantısında konuşan Hoffenheim'ın milli futbolcusu Ozan Kabak, Sırp golcünün karşılaşmada görev almayacağı bilgisini aldıklarını söyledi. Hoffenheim Teknik Direktörü Christian Ilzer ise Vlahovic'i dünya çapında bir forvet olarak nitelendirerek oyuncunun kalitesini Avrupa Ligi'nde açıkça gördüklerini ifade etti.

BEŞİKTAŞ'TA CERNY DE YOK

Beşiktaş'ta Hoffenheim deplasmanı öncesindeki tek eksik Vlahovic değil. Çek kanat oyuncusu Vaclav Cerny de Almanya'daki mücadelede formasından uzak kalacak. Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, iki önemli hücum oyuncusunun yokluğunda nasıl bir hücum hattı kuracağı merak ediliyor.

HOFFENHEIM - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında oynanacak Hoffenheim - Beşiktaş maçı, 15 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de Rhein-Neckar-Arena'da başlayacak. Belçikalı hakem Lawrence Visser'in yöneteceği karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak, ayrıca tabii platformu üzerinden de izlenebilecek. İki takım, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

AVRUPA LİGİ'NDE SON DURUM

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'ne sahasında Fransız ekibi Olimpik Marsilya'yı 4-1 mağlup ederek başladı. Hoffenheim ise ilk haftada Yunan temsilcisi OFI'ye 2-0 yenildi. Siyah-beyazlılar, Almanya'dan da galibiyetle dönerek turnuvada ikide iki yapmayı hedefliyor.

VLAHOVIC NE ZAMAN DÖNECEK?

Beşiktaş'ın açıklamasında Vlahovic'in sahalara dönüş tarihine ilişkin bir bilgi yer almadı. Viral gastroenterit genellikle kısa sürede iyileşen bir rahatsızlık olsa da oyuncunun durumu sağlık ekibinin değerlendirmesine bağlı olacak. Beşiktaş, Avrupa Ligi'nin 3. haftasında 22 Ekim 2026 Perşembe günü saat 22.00'de Tüpraş Stadyumu'nda İngiliz ekibi Crystal Palace'ı ağırlayacak.