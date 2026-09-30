Vinicius Junior öldü mü, öldürüldü mü, Vinicius Junior'a ne oldu? Vini Jr öldü mü?

Komplo teorisyenlerinin en çok öne çıkardığı sözde delil, Vinicius'un bacağındaki dövmeler oldu. Bazı kullanıcılar, yıldız oyuncunun Brezilya Milli Takımı formasıyla çekilen görüntüleriyle Real Madrid maçlarındaki fotoğraflarını yan yana koyarak uyluk bölgesindeki dövmelerin farklı göründüğünü ileri sürdü. Futbolcunun yüz hatları ve genel fiziksel görünümündeki değişimler de bu iddiaya eklendi. Ancak farklı açılardan, farklı ışık koşullarında çekilmiş fotoğraflar üzerinden yapılan bu karşılaştırmalar, bir "değiştirilme" olduğunu gösteren güvenilir bir kanıt niteliği taşımıyor.

CIA VE ROTHSCHILD AİLESİ DE İDDİALARA KARIŞTIRILDI

Teori yayıldıkça daha da uç bir hal aldı. Sosyal medyada paylaşılan bazı içeriklerde, CIA'in, Rothschild ailesinin ve sözde "küresel elitlerin" Vinicius'u Dünya Kupası sonrasında ortadan kaldırıp yerine başka birini koyduğu iddia edildi. Marca'nın haberinde de bu iddiaların hiçbir kanıta dayanmadığının altı çizildi.

UZAYLILAR TARAFINDAN KAÇIRILDI İDDİASI

Komplo teorisinin belki de en şaşırtıcı versiyonu, Vinicius'un Dünya Kupası sırasında uzaylılar tarafından kaçırıldığı yönündeki söylenti oldu. Bu iddia, Brezilyalı bir medyumun turnuva döneminde futbolcuların uzaylılar tarafından kaçırılacağına dair yaptığı açıklamalarla bağlantılandırıldı. Bazı kullanıcılar, medyumun sözlerini Vinicius'un görünümündeki değişikliklerle birleştirerek teoriye yeni bir boyut kazandırmaya çalıştı.

REAL MADRID CEPHESİNDEN YANIT GELMEDİ

Ortaya atılan iddiaların hiçbiri resmi bir açıklama ya da doğrulanabilir bir bilgiyle desteklenmiyor. Marca'nın aktardığına göre Real Madrid yönetimi ve Vinicius'un yakın çevresi, internette yayılan bu söylentileri ciddiye almadı ve herhangi bir açıklama yapma gereği duymadı.

VİNİCİUS JUNİOR'A NE OLDU?

Kısacası Vinicius Junior'a söylendiği gibi bir şey olmadı. Brezilyalı yıldız hayatta, sağlıklı ve Real Madrid formasıyla sahalara çıkmaya devam ediyor. Sosyal medyada hızla yayılan bu tür iddiaların çoğunlukla bağlamından koparılmış görseller ve doğrulanmamış paylaşımlarla beslendiği biliniyor. Uzmanlar, benzer içeriklerle karşılaşan kullanıcıların bilgileri güvenilir kaynaklardan teyit etmesi gerektiği konusunda uyarıyor.